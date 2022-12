VIDEO/ Kane “tradhton” Anglinë, Franca në gjysmëfinale përballë Marokut

Franca në gjysmëfinale të “Katar 2022” përballë Marokut. “Gjelat” triumfuan 2-1 përballë Anglisë në një sfidë emocionuese, ku patën edhe fatin me vete me atë penallti të humbur nga Harry Kane në thuajse 6 minuta para përfundimit të kohës së rregullt.

Bjë finale e parakohshme në të cilën dështuan “Tre Luanët”, me trajnerin Southgate që vështirë se mund t’i japë më shumë kombëtares. Shënoi e para Franca me Tchouamenin, që o befasoi të gjithë me atë goditje nga distanca, por lojtari i Realit gaboi në ndërhyrje pak pasi kishte filluar pjesa e dytë, duke shkaktuar penallti, që e shndërroi në gol Harry Kane.

I pabesueshëm Giroud në minutën e 78-të me atë gol me kokë, pas krosimit perfekt të Griezmann, që riktheu epërsinë e Francës, për të ardhur më pas tek 11-metërshi i humbur nga Kane, që e dërgoi topin mbi tra (penalltinë e fitoi Mount).

Asgjë nuk ndryshoi në minutat e mbetura dhe ato shtesë, me Francës që kualifikohet në gjysmëfinale, ku do të ketë përballë Marokun.

Angli – Francë 1-2

Shënues: Kane 54’/ Tchouameni 17′, Giroud 78′

84′- Theo Hernandez shkakton një penallti naive, por Harry Kane këtë herë gabon.

78′ – Giroud kthen në avantazh Francën, pas një krosimi perfekt të Griezmann, 1-2

54′ – barazon rezultatin Anglia me Harry Kane, që shndërroi në gol penalltinë e fituar nga Saka, 1-1.

25′ – Pretendon për penallti Kane, por sistemi VAR nuk dallon ndërhyrje të gabuar brenda zonës.

17′ – I jashtëzakonshëm Aurelien Tchouameni me goditjen nga jashtë zonës, që përfundon në rrjetë, 0-1

11′ – Shkëndijën parë në këtë ndeshje e jep Giroud me kokë, por topi shkon në duart e Pickford.

Zbardhen formacionet titullare të ndeshjes së fundit çerekfinale të “Katar 2022”, Angli – Francë. Si Gareth Southgate ashtu edhe Didier Deschamps nuk kanë bërë ndryshime krahasuar me sfidat e fazës së 1/8-ave.

Phil Foden do të luajë nga minuta e parë te “Tre Luanët”, sikurse në ndeshjen me Senegalin, ndërsa te Franca i beson “tredhëmbëshit” Mbappe-Giroud-Dembele, me Griezmann me të tërhequr në mesfushë.