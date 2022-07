VIDEO/ “Ke t**e për të më nxjerrë jashtë?”, trajneri i River Plate tërbohet me arbitrin

River Plate u eliminua nga Kupa Libertadores në mesjavë, pasi nuk ia doli të shënonte asnjë gol në dy takimet përballë Velez Sarsfield, skuadrës tjetër argjentinase që kaloi në çerekfinale.

“Los Millonarios” pësuan një tjetër humbje sot, në kampionat përballë Godoy Cruz me rezultatin 0-2. Ekipi mik realizoi dy gola në pjesën e parë, më pas mbeti me dhjetë lojtarë, por Riveri nuk përfitoi dhe as që e rihapi takimin.

Forcat u barazuan në fushë në minutën e fundit, me Aliendron që u ndëshkua me karton të kuq për Riverin. Gjatë kësaj sfide u shfaq shumë i acaruar Marcelo Gallardo.

Trajneri i Riverit protestoi ashpër ndaj arbitrit për faktin që akordoi vetëm pesë minuta shtesë, shumë pak sipas tij. Kryesori i takimit u afrua te stoli i Riverit dhe i tregoi kartonin e verdhë.

Debati vazhdoi dhe më pas Gallardo u ndëshkua me të kuq. Po çfarë ndodhi realisht mes palëve? Pas kartonit të verdhë tekniku shpërtheu ndaj arbitrit: “Ke t**e për të nxjerrë jashtë, shkërdhatë?”, i është drejtuar Gallardo, reagim pas të cilit arbitri i tregoi kartonin e kuq.

