VIDEO/ Klubi anglez hap dyert e stadiumit dhe pret besimtarët myslimanë ditën e Bajramit

Blackburn Rovers është bërë klubi i parë në Mbretërinë e Bashkuar që hapin stadiumin e tyre për të pritur besimtarët mysliman në ditën e Bajramit.

Klubi hapi dyert e “Ewood Park” që të lejonte rreth 2000 burra dhe gra myslimanë që mbërritën në orën 8:30 të mëngjesit, për të mbyllur muajin e Ramazanit.

Duke parë numrin e lartë të njerëzve që shkuan aty,në fushë u vendosën shtresa plastike për të akomoduar të gjithë të pranishmit.

Veprimi i veçantë i bërë nga Blackburn për besimtarët myslimanë, ishte i pari i realizuar nga ndonjë klub futbolli në Mbretërinë e Bashkuar.

Duke folur për këtë ngjarje, menaxheri i klubit, Yasir Sufi tregoi se pse u hapën dyert e stadiumit për besimtarët mysliman.

“Ne jetojmë dhe marrim frymë, në një qytet, në një klub, në një komunitet. Një ngjarje si kjo e tregon këtë që sipër përmenda më mirë se çdo veprim tjetër. Kjo tregon se ne jemi të gjithë bashkë një, nuk ka rëndësi se kush je apo nga vjen.”-deklaroi Sufi.

🌙 Eid Mubarak from everyone at Blackburn Rovers.

This morning #Rovers became the first football club in the country to host Eid prayers on the pitch. 💙#EidMubarak 🔵⚪️ pic.twitter.com/Pw0LHkqjg5

— Blackburn Rovers (@Rovers) May 2, 2022