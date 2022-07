VIDEO/ Koreografi dhe xhiro me biçikletë në stadium, tërhiqet ish-sulmuesi i Brazilit

Fred i ka dhënë fund karrierës 19-vjeçare si futbollist. Sulmuesi i njohur brazilian, autor i 18 golave në 39 ndeshje me pesë herë kampionët e botës, ka vendosur të tërhiqet në moshën 38-vjeçare.

Lojtari debutoi me America Mineiro në vitin 2003, ndërkohë që luajti edhe me ekipe si Cruzeiro, Atletico Mineiro dhe Fluminense (në dy periudha të ndryshme me dy ekipet e fundit).

A volta olímpica não podia ser diferente! Do jeito que ele voltou! 😍 #FredEtern9 @fredgol9 pic.twitter.com/2C6hrHOQpi — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 10, 2022

Në Europë shkëlqeu me Lyon, ekip me të cilin u shpall 3 herë radhazi kampion i Francës. Dy vite më parë u rikthye te Fluminense, teksa sot zbriti në fushë për herë të fundit në takimin ndaj Ceara-s.

Pas vërshëllimës së arbitrit, Fred bëri xhiro me biçikletë gjatë pistës së stadiumit, me të njëjtën që kishte përshkruar 600 km nga Belo Horizonte në Rio De Janeiro kur njoftoi rikthimin e tij te Fluminense në verën e vitit 2020.

Tifozët i dhuruan një koreografi shumë të bukur dhe u përshëndetën gjatë me të, duke i bërë nderimet e duhura në ditën e tërheqjes nga futbolli aktiv. 63 mijë ishin mbledhur në stadium vetëm për Fred.

