VIDEO/ Kramaric humbet penallti në lëvizje, Kanadaja reagon me Osorio-David

Kroaci-Kanada është një nga ndeshjet më interesante të ditës së sotme. Maroku mposhti 0-2 Belgjikën dhe kryeson grupin F me katër pikë, ndërkohë që nënkampionët e botës do të synojnë fitoren e parë për t’iu bashkuar Marokut në krye të grupit.

Mision aspak i thjeshtë për djemtë e Zlatko Dalic, të cilët do të kenë përballë një Kanada të rrezikshme, që nuk e meritoi aspak humbjen në takimin e parë ndaj Belgjikës. Trajneri i Kroacisë ka bërë vetëm një ndryshim në formacion krahasuar me barazimin e bardhë ndaj Marokut.

Nikola Vlasic i Torinos ka përfunduar në stol. Në vend të tij do të luajë nga minuta e parë Marko Livaja, ish-sulmuesi i Interit, i cili do të formojë treshen ofensive me Andrej Kramaric dhe Ivan Perisic. Kanadaja zbret sërish në fushë me skemën e veçantë 3-4-3.

Kupa e Botës

Katar 2022

Grupi F

KROACI-KANADA 2-1 (Kramaric 36′, Livaja 44′ / Davies 2′)

Kronika e ndeshjes:

56′ Ndeshje shumë e bukur në “Khalifa International”. Gjuan Jonathan David, devijon në këndore Dominik Livakovic.

54′ Dalje e bukur e Kroacisë, Kapiteni Modric gjen bukur Kramaric, i cili humbet një penallti në lëvizje. Grushton portieri Milan Borjan.

49′ Kanadaja afër barazimit. Goditje e bukur e Jonathan Osorio, drithërima te porta kroate.

45+4′ Tjetër dalje e shpejtë e Kroacisë, por sulmuesit nuk shfrytëzojnë kundërsulmin.

45+2′ Kroacia nuk i ndal sulmet, Kramaric tenton golin e dytë, e pasaktë goditja e lojtarit të Hoffenheimit.

44′ Kroacia realizon golin e dytë. Marko Livaja gjen cepin e portës falë një gjuajtjeje shumë të bukur.

36′ Barazon Kroacia. Aksion i bukur i nënkampioknëve të botës, asist i Ivan Perisic, diagonale e saktë e Andrej Kramaric. Festë kroate në stadium.

35′ Kroacia pranë barazimit, Kovacic nis bukur Livajan, gjuajtja e të cilit grushtohet nga portieri kanadez.

26′ Kroacia gjen golin e barazimit me anë të Andrej Kramaric, por goli anulohet për pozicion të parregullt të Livajas.

23′ Alphonso Davies dhuron spektakël me driblimin ndaj Marcelo Brozovic.

22′ Inkursion i Mateo Kovacic, mesfushori i Chelsea pason për Marko Livajan, ky i fundit e devijon fare pak topin, pret pa probleme Milan Borjan.

2′ Kanadaja në avantazh! Tajon Buchanan kroson nga krahu i djathtë, Alphonso Davies “zhytet” me kokë dhe realizon një gol historik, i pari për të dhe për Kanadanë në një Botëror.

