VIDEO/ Krasniqi humbet penallti, Levendi i dhuron avantazhin kundërshtarëve

“Luftë” pritet të ketë në stadiumin e Kamzës mes Kastriotit dhe Egnatias, me krutanët që tashmë kanë kthyer sytë nga Europa dhe rrogozhinasit që kërkojnë mbijetesën, për të mos u kthyer sërish në Kategorinë e Parë, pas vetëm një sezoni në elitën e futbollit shqiptar.

Sfida ka nisur me tension menjëherë sapo skuadrat kanë mbërritur në stadium, me Adolf Selmanin që ka pasur diçka për të sqaruar me Pedro Auguston, duke bërë që të përfshiheshin edhe pjesëtarë të tjerë të ekipeve.

Kastrioti-Egnatia (2-1)

Abissnet Superiore java e 31-të

86’-Gool! Kastrioti përmbys rezultatin, pas një goditje nga Bedri Greca drejt portës së Pujës, por është Levendi ai i cili prek i fundit topin dhe duke u dhuruar kundërshtarëve avantazh.

80’-E rëndë për Egnatian, Gëzim Krasniqi merr përsipër ekzekutimin e penalltisë, por ndalet nga portieri Sali.

78’-Ndërhyrja e gabuar e Didës ndaj Delarge, Egnatia fiton penallti.

75’-Hasani shtyn skuadrën përpara pas festës së golit dhe pason Zogajn, i cili ndalet nga Puja, më pas është Ajazi ai që kërkon ta dërgojë topin në portë, por krijon vetëm iluzionet e golit.

72’-Goool! Hasani barazon rezultatin, i cili shënon pas një asisti nga Neziri dhe u dhuron festë tifozëve që ndodhen në stadiumin e Kamzës.

66’-Kastrioti, shumë pranë golit të barazimit. Pas një rrëmuje në zonë, Greca e gjuan topin në shtyllë, më pas tenton Adolf Selmani, por ndalet nga traversa.

60’-Goool! Pedro kalon në avantazh Egnatian, pas një asisti nga Jackson i cili kaloi Selmanin, Pedro shënon.

53’-Egnatia humb rastin më të pastër, Jackson kalon Ramin dhe Adolf Selmanin dhe më pas asiston Delarge, por ky i fundit e dërgon topin shumë lart mbi portë.

Nis pjesa e dytë e Kastrioti-Egnatia

Mbyllet me barazim pa gola sfida Kastrioti-Egnatia në stadiumin e Kamzës

27’-Egnatia e pafat, Pedro Augusto afron topin në zonë dhe më pas shërben Delarge, por goditja e këtij të fundit ndalet nga shtylla.

24’-Karakaçi kroson topin drejt zonës, Bedri Greca godet me kokë, por ndalet nga shtylla.

20’-Kundërsulmi i Egnatias, Demir Imeri kërkon të gjejë golin duke gjuajtur nga distanca, por ajo goditje ishte shumë e lehtë dhe u ndal me thjeshtësi nga Sali.

17’-Rami kroson topin me forcë, por ndalet nga Bruno Puja.

16’-Rami kroson topin drejt zonës, provon Dida, por topi largohet nga Krasniqi.

11′-Hasani kërkon të gjejë golin, por bllokohet nga Krivanjeva dhe më pas Allmuça largon topin nga zona.

06’-Bekim Dida tenton të gjejë golin me një goditje me kokë, por nuk ia del dhe e dërgon topin mbi portë.

Nis sfida Kastrioti-Egnatia në stadiumin e Kamzës.

Formacionet zyrtare:

Kastrioti: Sali, Neziri, Dida, Selmani, Rami, Karakaçi, Onanuga, Zogaj, Hasani, Greca, Kaina.

Trajner: Emiliano Çela

Egnatia: Puja, Ymeralilaj, Krasniqi, Krivanjeva, Allmuca, Agbekpornu, Duranski, Delarge, Imeri, Jackson, Pedro.

Trajner: Zekirija Ramadani

Arbitër kryesor: Enea Jorgji

Asistentë: Emigres Ganxhi, Mariglen Llukman

Arbitër i katërt: Indrit Myrtja

VAR: Kridens Meta

AVAR: Mario Shazivari