VIDEO/ Kroacia e nis me vrull pjesën e dytë, Modric dhe Brozovic vendosin në provë Courtois

Kroaci-Belgjikë 0-0

Kronika e ndeshjes:

54′ Sërish Courtois që shpëton Belgjikën pas një gjuajtje të Modric nga brenda zone, minuta ankthi për belgët

54′ Kroacia shfaqet rrezikshëm me Brozovic që godet në hyrje të zonës, reagon mirë Courtois

15′ Kroacia ka shansin për të kaluar në avantazh, por gjithçka anulohet për shkak të një pozicioni të parregullt të Lovren

1′ Ende pa u mbushur minuta e parë, Kroacia rrezikon Belgjikën me anë të Perisic. Goditja e sulmuesit anësor i shkon shumë pranë kuadratit të Courtois

Kroacia luan ndaj Belgjikës ndeshjen vendimtare për kualifikim teksa në Grupin F, ende gjithçka është e hapur. Ballkanasit janë aktualisht në vend të parë me katër pikë, ndërsa belgët me tre pikë kërkojnë me çdo kusht fitoren si mundësinë e vetme për të kaluar më tej.

Sa i takon formacioneve, Kroacia luan me më të mirët teksa mesfusha udhëhiqet nga treshja e zakonshme Modric-Brozovic-Kovacic. Nga ana tjetër, te Belgjika rikthehet në formacion Mertens ndërsa në sulm luan edhe Carrasco me Trossard ndërsa ulen në stol vëllezërit Hazard, Thorgan dhe Eden.