VIDEO/ Kroacia zhvlerëson golin e Davies, Kanadaja bëhet skuadra e dytë e eliminuar

Paraqitja dinjitoze nuk mjafton për Kanadanë, që bëri një tjetër ndeshje të bukur, por mori një tjetër humbje, këtë herë 4-1 ndaj Kroacisë dhe u bë skuadra e dytë që eliminohet edhe matematikisht, pas Katarit dy ditë më parë.

Kanadezët e nisën vrullshëm dhe kaluan të parët në avantazh me anë të Alphonso Davies, por nën-kampionët e botës përmbysën gjithçka në pjesën e parë me anë të Kramaric e Livajës. Në pjesën e dytë Kramaric dhe Majer shënuan edhe golin e tretë e të katërt për kroatët, duke i ngjitur në kuotën e 4 pikëve, bashkë me Marokun.

Sfida e fundit e Kroacisë do të jetë ndaj Belgjikës, aty ku ballkanasit kanë nevojë vetëm për një pikë që të sigurojnë kalimin më tej, ndërsa Kanadaja do të përballet me Marokun me shpresën për ta mbyllur me të paktën një fitore rrugëtimin në Katar.

Kupa e Botës

Katar 2022

Grupi F

KROACI-KANADA 4-1 (Kramaric 36′, Livaja 44′, Petkovic 70′, Majer 94′ / Davies 2′)

Kronika e ndeshjes:

94′ – Kundërsulm i kroatëve, që shfrytëzojnë gabimin e mbrojtjes kanadeze dhe shënojnë edhe golin e katërt me anë të Majer.

70’ – Goooool. Kroacia gjen edhe golin e tretë, me anë të Kramaric, i cili mori një pasim perfekt nga Perisic dhe e dërgoi qetësisht në rrjetë, duke vulosur suksesin e ballkanasve.

56′ Ndeshje shumë e bukur në “Khalifa International”. Gjuan Jonathan David, devijon në këndore Dominik Livakovic.

54′ Dalje e bukur e Kroacisë, Kapiteni Modric gjen bukur Kramaric, i cili humbet një penallti në lëvizje. Grushton portieri Milan Borjan.

49′ Kanadaja afër barazimit. Goditje e bukur e Jonathan Osorio, drithërima te porta kroate.

45+4′ Tjetër dalje e shpejtë e Kroacisë, por sulmuesit nuk shfrytëzojnë kundërsulmin.

45+2′ Kroacia nuk i ndal sulmet, Kramaric tenton golin e dytë, e pasaktë goditja e lojtarit të Hoffenheimit.

44′ Kroacia realizon golin e dytë. Marko Livaja gjen cepin e portës falë një gjuajtjeje shumë të bukur.

36′ Barazon Kroacia. Aksion i bukur i nënkampioknëve të botës, asist i Ivan Perisic, diagonale e saktë e Andrej Kramaric. Festë kroate në stadium.

35′ Kroacia pranë barazimit, Kovacic nis bukur Livajan, gjuajtja e të cilit grushtohet nga portieri kanadez.

26′ Kroacia gjen golin e barazimit me anë të Andrej Kramaric, por goli anulohet për pozicion të parregullt të Livajas.

23′ Alphonso Davies dhuron spektakël me driblimin ndaj Marcelo Brozovic.

22′ Inkursion i Mateo Kovacic, mesfushori i Chelsea pason për Marko Livajan, ky i fundit e devijon fare pak topin, pret pa probleme Milan Borjan.

2′ Kanadaja në avantazh! Tajon Buchanan kroson nga krahu i djathtë, Alphonso Davies “zhytet” me kokë dhe realizon një gol historik, i pari për të dhe për Kanadanë në një Botëror.

FORMACIONET ZYRTARE