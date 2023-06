VIDEO/ Kualifikueset Euro 2024, fiton Portugalia dhe “ngec” Belgjika

Portugalia nuk njeh hapa fals në Grupin J të kualifikueseve për Euro 2024, teksa luzitanët mposhtën në shtëpi me shifrat 3-0 Bosnje-Hercegovinën. Portugezët e zhbllokuan takimin vetëm në minutën e 44-të të pjesës së parë falë një goli të Bernardo Silvës.

Në fraksionin e dytë, vendasit menaxhuan avantazhin dhe energjinë teksa gjetën edhe golin e sigurisë në minutën e 77-të me anë të Bruno Fernandes, i cili shënoi edhe golin e tretë në minutën e 93-të. Pas këtij trepikëshi, Portugalia mbetet në kryesimin e Grupit J me nëntë pikë të plota pas tre ndeshjeve të para, ndërsa i ndjek Sllovakia me dy pikë më pak. Sllovakët e fituan ndeshjen e tyre ndaj Islandës me rezultatin 1-2.

Sakaq, në Grupin F, Belgjika nuk shkoi më shumë se një barazim 1-1 ndsaj Austrisë. Madje, vendasit rrezikuan ta humbnin ndeshjen pasi ishin në disavantazh prej minutës së 22-të, kur Mangala shkaktoi një autogol. Megjithatë, Belgjika barazoi dhe rrugën e rrjetës e gjeti vetëm në minutën e 61-të me anë të Romelu Lukakut. Pas këtij barazimi, Austria renditet e para në Grupin F me shtatë pikë, teksa ndjek Belgjika me tre pikë më pak, por edhe me një ndeshje më pak në llogari.