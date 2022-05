VIDEO/ Kukësi rihap ndeshjen, një serb ndëshkon Partizanin

Kukësi-Partizani është supersfida e javës së 32-të të Abissnet Superiore, me dy skuadrat që kërkojnë Europën, ndërsa janë me pikë të barabarta, me kryeqytetasit që renditen në vend të tretë, teksa “verilindorët” qëndrojnë një pozicion më poshtë.

Kukësi do të luajë kështu takimin e dytë në “Kukës Arena”, pas atij me Laçin që u mbyll me barazim pa gola.

Sfidën e vetme të Superiores që do të luhet këtë të mërkurë dhe që nis në orën 16:45 do mund ta ndiqni ekskluzivisht në “Supersport 3”, ndërsa tashmë trajnerët Longo dhe Mehmeti kanë zgjedhur edhe formacionet me të cilët do të zbresin në fushën e lojës.

Kronika e ndeshjes:

70′ Mosmarrëveshje mes Lulajt dhe De Lucas, përfiton Stenio Junior i cili provon një goditje me parabël, por Xhika kupton idenë e brazilianit dhe e ndal

67′ Feijao i rrëmben topin Markut në zonë dhe pason për Milunovic. Sulmuesi godet, por topi devijohet në këndore nga Belica

52′ Gooooool! Kukësi shkurton diferencat, Basa ndalet fillimisht nga shtylla ndërsa më pas Milunovic e shtyu topin në rrjetë

45+4’Përfundon pjesa e parë në Kukës, vendasit e shohin veten në disavantazhin e dy golave të shënuar nga sulmuesi i Partizanit, Stenio Junior

45+4′ Skemë nga goditja e këndit, Esat Mala i shkon shumë pranë golit të tretë me topin që shkon ngjitur me shtyllën e Xhikës

40’Goooooool! Partizani dyfishon shifrat, Skuka i dhuron një asist fantastik Stenio Juniorit i cili nuk fal dhe ndëshkon sërish Xhikën

31′ Inkursion i Pëllumbit që pengohet nga Hadroj në limitet e zonës së rreptësisë, vendasit pretendojnë për penallti mirëpo arbitri Hamiti akordon faull jashtë zone

27′ Partizani pranë golit të dytë, Skuka ndalet nga shtylla

26’Gooooool! Zhbllokohet ndeshja në Kukës, Stenio Junior gjen golin pas një harkimi të Carës

20′ Tension në fushë pas një ndërhyrje të Markut ndaj Gj. Taipit. Lojtarët nisin një konflikt ndërsa gjyqtari Hamiti ndëshlon me të verdhë dy vëllezërit Taipi, Dragoshin në stol dhe Malën e Belicën nga radhët e Partizanit

15′ Gabim i Gj.Taipi me Skukën që rrëmben topin, kalon Xhikën por në fund goditja nuk ishte e fortë dhe Pëllumbi shpëtoi portën nga goli

4′ Kundërpërgjigjet Kukësi, De Lucas godet nga distanca por topi kalon ngjitur me portën e mbrojtur nga Alban Hoxha

3′ Partizani jep sinjalin e parë, të kuqtë shumë pranë golit. Stenio Junior e ndal traversa

1’Starton ndeshja në Kukës Arena, në lojë një biletë për Europën

Formacionet zyrtare:

Kukësi: Xhika, Gligorov, Lulaj, Pellumbi, Ndreca, Faijao, Gj. Taipi, de Lucas, Sh. Taipi, Milunovic, Basa.

Trajner: Diego Longo

Partizani: Hoxha, Marku, Bitri, Belica, Hadroj, Mala, Rrapaj, H. Marku, Cara, Skuka, Stenio.

Trajner: Dritan Mehmeti

Arbitër kryesor: Eldorjan Hamiti

Asistentë: Denis Rexha, Elvis Gjoka.

Arbitër i katërt: Blerim Ziri

VAR: Olsion Yzeiraj

AVAR: Rejdi Zajimi