VIDEO/ Kundërsulm perfekt i “djajve të kuq”, Rashford shënon edhe golin e dytë

Manchester United pret Liverpool në “Old Trafford” me “Djajtë e Kuq” të cilët janë vendosur në kërkim të pikëve të para në këtë sezon të Premier League duke qenë se në dy ndeshjet e para kanë pësuar dy humbje zhgënjyese ndaj Brighton dhe Brentford.

Manchester United – Liverpool 2-0 (Sancho 16′, Rashford 53′)

76’ – Rashford dhuron spektakël, duke dribluar bukur tre kundërshtarë, por goditja përfundon pak mbi kuadratin e portës. Spektakolar numri 10 i “djajve të kuq”.



56′ – Pranë golit të tretë Rashford, por Alisson bën heroin, duke grushtuar në këndore…

55′ – Sulm i shpejtë i Liverpool, me Diaz që provon me finte, por De Gea bën një ndërhyrje vendimtare…

53’ – Goooooool. Kundërsulm perfekt i Manchester United, me Martial që asiston për Rashford dhe këtë të fundit që dërgon për herë të dytë topin në rrjetë. Pas pak sekondash pritje, VAR konfirmon golin dhe në “Old Trafford” nis festa.

– Mbyllet pjesa e parë me rezultatin 1-0 për Manchester United…

41’ – Rrëmujë në zonën e Manchester United, me Bruno Fernandes që në tentativë për të larguar topin, gjuan në portën e tij, por Martinez është aty për ta shpëtuar nga një autogol qesharak.

25’ – Eriksen ekzekuton në mënyrë perfekte një goditje dënimi, duke dërguar topin në trekëndëshin e portës, por “fluturon” Alisson, që e dërgon në këndore. Shpëton sërish Liverpooli.

20′ – Tjetër zbritje e shpejtë e “Djajve të kuq”, por Alexander-Arnold ndal goditjen e Rashford, duke shpëtuar portën e Liverpoolit

18′ – Reagon Liverpool me anë të Dias, por goditja shkon jashtë kuadratit

16′ – Gooooooool. Aksion mjaft i bukur i Manchester United, që mbyllet me një finalizim perfekt të Jadon Sanchos. Manchester United kalon në avantazh.

10’ – Aksion mjaft i bukur i “Djajve të kuq”, me Fernandes që nxjerr të lirë Elangën, por goditja e këtij të fundit ndalet nga shtylla. Pa fat Manchester United.

7 ‘ – Rashford i vidhet bukur mbulimit të Alexander-Arnold, por mbrojtësi e ndal me faull nga mbrapa.

– Starton sfida në “Old Trafford”

Formacionet zyrtare:



Situata e vështirë që është krijuar në klub e iniciuar edhe nga zhgënjimet në sezonet pasardhëse, ka bërë që para ndeshjes tifozët të mblidhen dhe të protestojnë kundër pronarit Glazers. Në fakt, edhe blerja më e fundit e klubit, Casemiro është i detyruar të prezantohet para se të startojë ndeshja me Liverpool në një ambient që “zien” ndërsa nga ana tjetër, kapiteni Harry Maguire do të provojë të qetësojë tifozët dhe t’i garantojë se lojtarët në fushë do të bëjnë maksimimumin për të nxjerrë nga telashet skuadrën.

Ndërkohë, në imazhet e para sfidës, tifozët kanë pritur ngrohtësisht Ronaldon, pavarësisht tentativave të portugezit për t’u larguar nga ekipi si pasojë e ecurisë së dobët. Gjithsesi, pavarësisht situatës dhe gjendjes së klubit, sërish Manchester United-Liverpool mbetet një nga ndeshjet më historike të Premier League të cilën keni mundësi ta ndiqni në SuperSport 2 duke nisur nga ora 21:00.