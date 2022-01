VIDEO/ Kyrgios dhuron spektakël në turneun e shtëpisë, shërbim special dhe birra!

Prej datës 17 janar ka nisur në Australi një nga turnetë më të rëndësishëm të tenisit si Australian Open. Një nga tenistët që mund t’i shkojë deri në fund këtij kompeticioni është Nick Kyrgios i cili është në turneun e shtëpisë së tij, duke qenë se është nga Australia.

Dhe, Kyrgios e ka nisur me spektakël turneun teksa ka dhuruar show për tifozët e tij me një shërbim krejtësisht ndryshe nga ato që jemi mësuar. Sakaq, për të ndjerë edhe më shumë entuziazmin e tifozëve të pranishëm, Kyrgios nuk ngurroi të kthente edhe një gotë birrë për të festuar fitoren duke qenë se mposhti pa shumë problem Broady në tre sete me shifrat 6-4, 6-4, 6-3.

Nick Kyrgios is putting on a show for the Australian Open crowd 🤩🇦🇺

Have you ever seen a tweener underarm serve before? 😱#AusOpen | @NickKyrgios pic.twitter.com/Zk96poDHRw

— Eurosport UK (@Eurosport_UK) January 18, 2022