VIDEO/ Laçi i papërmbajtshëm, thellon rezultatin ndaj Kastriotit

Laçi po përballet që nga ora 16:45 me Kastriotin për raundin e 33-të të Abissnet Superiore, në një takim që tani nga kurbinasit luhet për të blinduar vendin e dytë në renditje.

Laçi vjen nga fitorja fitorja me rezultatin 2-0 ndaj Egnatias dhe tashmë do grumbullimin e sa më shumë pikëve, për të qenë i paarritshëm nga ekipet që ndodhen më poshtë në renditje, teksa Kastrioti do të rikthehet te fitorja pas ndalesës së fundit që pati ndaj Skënderbeu, me korçarët që i ndalën me rezultatin 2-0.

Tashmë dy trajnerët Shpëtim Duro dhe Emiliano Çela kanë zgjedhur formacionet më të cilët do të nisin këtë sfidë, e cila do të transmetohet ekskluzivisht në “Supersport 3”.

Laçi-Kastrioti (3-1)

Abissnet Superiore java e 33-të

81’-Roganovic godet topin nga distanca dhe tenton të gjejë goli, por ndalet nga portieri i Kastritotit, Sali.

80’-Karakaçi kroson mjaft mirë topin në zonë, Hajderaj provon, por nuk e dërgon dot topin në rrjetë.

78’-Pas një asisti nga Spahiu, Shehu kërkon të gjejë golin me një goditje qendrore, por që ndalet nga Sali.

73’-Spahiu godet topin nga distanca për të gjetur rrugën drejt rrjetës, por Sali reagon mjaft mirë dhe e ndal.

72’-Në një rrëmujë në portën e Laçit, Kaina provon të gjejë rrjetën, por kurbinasit shpëtohen nga Qato.

65’-Pas një ndërhyrjeje të gabuar ndaj Guindos nga Neziri, i jepet penallti Laçit, por më pas arbitri shkon në VAR dhe e anulon penalltinë.

63’-Gooool! Supergoditja e Qatos, gjuan topin nga një distancë shumë e largët dhe e dërgon në rrjetë, me portierin Sali që nuk ia del ta ndalë.

62’-Mazrekaj kroson topin në shtyllën e dytë për të gjetur rrugën drejt rrjetës, por Sali reagon mirë duke e larguar atë top.

55-Pas një asisti perfekt nga Julian Shehu, Adeleke gjen rrjetën, por sulmuesi i Laçit ndodhej në pozicion jashtë loje.

54’-Julian Shehu kaloi të gjithë skuadrën e Kastriotit dhe më pas kërkon të gjejë rrugën drejt rrjetës, por ndal nga portieri Sali.

51’-Përplasen Onanuga dhe Shehu ndërpritet për pak momente ndeshja, ndërkohë hyn në fushën e lojës stafi mjekësor.

48’-Pretendohet për penallti nga Laçi, por Adeleke merr karton të verdhë për stimulim.

Nis pjesa e dytë e ndeshjes Laçi-Kastrioti, ky fraksion nis me rezultatin 2-1

Mbyllet me rezultatin 2-1 pjesa e parë e Laçi-Kastrioti

43’-Goool! Përmbys Laçi, pas një asisti nga Deliu, Shehu shënon golin e dytë tre minuta pas barazimit.

40’-Goool! Adeleke barazon rezultatin, pas vetëm dy minutash nga goli i Ajazit.

38’-Goool! Spartak Ajazi merr përsipër ekzekutimin e penalltisë dhe realizon me një goditje mjaft të lehtë, por nuk feston në fund.

34-Rami afron topin në shtyllën e dytë, Ajazi përpiqet ta çojë topin në rrjetë por nuk ia del, ndërsa dyshohet për një prekje të topit me dorë, arbitri shkon në VAR për të verifikuar.

24’-Pas një goditje këndi Turkaj tenton të gjejë rrugën drejt rrjetës, por nuk ia del.

23’-Pas një krosimi Greca provon të gjejë golin, por Dajsinani e ndal duke reaguar mjaft mirë.

18’-Guindo humbet një super mundësi, pas një goditje nga Roganovic, Guindo nuk ia del ta dërgojë topin në rrjetë.

17’-Deliu kërkon të gjejë golin me një goditje qendrore nga distanca, por Sali reagon mjaft mirë dhe e ndal.

13’-Ujka kërkon të gjejë golin nga distanca, por gabon në atë goditje, pas rrëmujës së krijuar në zonë.

09’-Mazrekaj tenton të gjejë golin duke goditur nga distanca, por e dërgon topin shumë lart.

07’-Pas një goditje nga këndi, Bekim Dida tenton të gjejë rrugën drejt rrjetës duke e gjuajtur topin me kokë, por e dërgon shumë lart mbi portë.

Nis sfida Laçi-Kastrioti, e vlefshme për raundin e 33-të të Abissnet Superiore

Formacionet zyrtare:

Laçi: Dajsinani, Roganovic, Turkaj, Malota, Velija, Ujka, Shehu, Deliu, Adeleke, Guindo, Mazrekaj.

Trajneri: Shpëtim Duro

Kastrioti: Sali, Neziri, Dida, Selmani, Rami, Onanuga, Okebugwu, Kodra, Basha, Greca, Ajazi.

Trajneri: Emiliano Çela

Arbitër kryesor: Erjon Bastari

Asistentë: Orgest Grabova, Rexhino Mersinani

Arbitër i katërt: Olti Çela

VAR: Eldorjan Hamiti

AVAR: Ani Kociaj