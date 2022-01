VIDEO/ Laçi kërcënon me Guindon, Puja i pakalueshëm

Faza çerekfinale e Kupës së Shqipërisë ngre siparin këtë të mërkurë me dy sfida: Flamurtari-Vllaznia dhe Egnatia-Laçi. Takim interesant në Vlorë mes dy emrave të traditës së futbollit shqiptar, por me pozicione të ndryshme në hierarki. Për fat të keq, ekipi kuqezi luan në Kategorinë e Dytë, por ka në përbërje lojtarë me përvojë në elitën e futbollit tonë. Gjithsesi, Vllaznia mbetet favorite për t’u kualifikuar në gjysmëfinale.

Me shumë më tepër rivalitet takimin i Rrogozhinës, ku përplasen dy ekipe të Abissnet Superiores. Kuptohet edhe nga pozicionet që mbajnë në klasifikim që kurbinasit janë më të favorizuar, por futbolli gjithmonë sjell surpriza. Të dyja ndeshjet do të nisin në orën 13:45.

Egnatia – Laçi 1-1 (Demiri 22′ / Shehu pen 17′)

68′ Asist i Mazrekajt, i cili gjen bukur Saliou Guindo. Gjuan sulmuesi afrikan i Laçit, pret portieri Puja.

45+4′ Aksioni i bukur i Regi Lushkjes. Numri dhjetë i Laçi gjuan me të jashtmen, topi përfundon ngjitur me shtyllën.

45+2′ Leventi tenton për Egnatian, por gjuajtja është e pasaktë.

45+1′ Shehu pranë golit të dytë, por gjuajtja potente e mesfushorit të Laçit përfundon mbi tra.

44′ Vendasit pretendojnë për penallti për prekje me dorë të Ignjatovic, arbitri vijon lojën.

39′ Asist i Mazrekajt, Ardit Deliu tenton një eurogol me roveshatë., Koordinimi është i sakt, por jo gjuajtja e mesfushorit.

24′ Gjatë aksionit të golit të ekipit vendas, Ademi mbeti i dëmtuar. Pas ndihmës mjekësore, futbollisti i Egnatias transportohet me ambulancë drejt spitalit për një mjekim më të specializuar.

22′ – Ymeraliaj harkon nga e djathta, portieri Sherri nuk kuptohet mirë me mbrojtësit duke e lënë topin në zonë, ku Demiri përfiton për ta dërguar në fundin e rrjetës, duke vënë ekuilibrin.

17′ Arbitri akordon penallti për bardhezinjtë pasi sheh pamjet në VAR. Gjuan saktë Julian Shehu, 0-1 për Laçin.

14′ Laçi pretendon për penallti për një prekje me dorë të mbrojtësit Gëzim Krasniqi.

11′ Mazrekaj lëviz bukur në krahun e majtë. Gjuan Shehu, por nuk ka forcë dhe pret pa probleme Puja.

7′ Laçi në sulm. Kroson Deliu nga këndorja i ekipit mik, largon rrezikun portieri Puja.

Egnatia: Puja, Ymeraliaj, Krasniqi, Krivanjeva, Allmuça, Micheal, Ademi, Iseni, Demiri, Jackson, Magani. Trajneri: Zekerija Ramadani.

Laçi: Sherri, Ziko, Roganovic, Velkovski, Ignjatovic, Deliu, Shehu, Lushkja, Zarubica, Van Dave, Mazrekaj. Trajner: Mirel Josa.

Arbitër kryesor: Klodian Shahini.

Asistentë: Fatmir Lama, Rexhino Mersini.

I katërt: Andi Koçi.

VAR: Olsid Ferhataj

A.VAR. Ilir Tartari