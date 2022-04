VIDEO/ Laçi rikthehet te fitorja, Dinamo afrohet me Kategorinë e Parë

Laçi është rikthyer te fitorja pas shtatë javëve në kampionat dhe pas tre javëve që nga ndeshja e fundit me Teutën në kupë, ndërsa ka ndëshkuar më tej ekipin e Dinamos që tashmë duket pa asnjë shpresë. Kurbinasit morën avantazhin e kësaj përballjeje që në sekondën e 33-të të sfidës, me Saliou Guindo që shënoi për vendasit.

Pjesa e parë e kësaj përballjeje u dominua totalisht nga vendasit, ndonëse 45-minutshi i parë u mbyll me rezultatin 1-0.

Në fraksionin e dytë Dinamo do të kthehej më kërkues dhe do të vendoste në disa raste në vështirësi Dajsinani dhe mbrojtjen e Laçit, ndërsa në minutën e 60’ Devid Fejzulla, që bëri sot edhe ndeshjen debutuese për sezonin 2021-2022, do të shënonte golin e barazimit.

Megjithatë ky barazim do të zgjaste deri në minutën e 87’, ku Dejan Zarubica do të shënonte nga pika e bardhë e penalltisë dhe do t’i jepte fitoren kurbinasve, me penalltinë që u fitua nga Shehu pas një ndërhyrjeje në zonë nga Reginaldo.

Pas takimit të raundit të 29-të të Abissnet Superiore Laçi shkon në kuotën e 50 pikëve në vend të dytë, teksa Dinamo rrënohet në kuotën e 23 pikëve në vendin e nëntë.

Laçi-Dinamo (2-1)

Abissnet Superiore java e 29-të

87’-Goool! Dejan Zarubica merr përsipër ekzekutimin e penalltisë dhe shënon. Laçi-Dinamo (2-1)

84’-Penallti për Laçin, Reginaldo bën një ndërhyrje të gabuar ndaj Shehut.

83’-Simoni shpëton dy herë brenda sekondave portën, pas një goditje nga Spahiu e më pas pret edhe goditjen e Guindos.

80’-Dinamo kërkon të marrë avantazhin me Mihanën, por ky i fundit e dërgon topin te Dajsinani, i cili reagon mjaft mire dhe e ndal.

74’-Agim Ibraimi shumë pranë golit, gjatë një rrëmuje në portën e Laçit, kapiteni i Dinamos godet topin për të gjetur rrugën drejt rrjetës, por nuk e dërgon në koordinatat e sakta.

73’-Siljanovski e godet me shumë forcë topin nga distanca dhe rrezikon portën e Laçit, por ndalet nga Dajsinani.

71’-Pas një asisti nga Spahiu, Adeleke tenton të gjejë rrugën drejt rrjetës. E gjuan topin në forcë, por nuk e dërgon dot në portë.

66’-Adeleke niset me shpejtësi dhe tenton të shënojë golin e dytë për Laçin, por ndalet në momentin e fundit nga Simon.

60’-Gool! Debuton me gol, Devid Fejzulla barazon rezultatin e Laçi-Dinamo.

Nis pjesa e dytë e Laçi-Dinamo (1-0).

Mbyllet pjesa e parë e Laçi-Dinamo, kurbinasit mbrojnë avantazhin e marrë në sekondën e 33-të të përballjes.

41’-Pas një gabimi nga Ignjatovic, Reginaldo niset në kundërsulm dhe tenton për të marrë barazimin, por në fund nuk ia del ta dërgojë topin në rrjetë.

38’-Guindo humbet një super rast, pas një asisti nga Mazrekaj, Saliou nuk ia del ta dërgojë topin në portë.

36’-Deliu provon të gjejë golin nga distanca, por e dërgon topin larg portës.

35’-Ndërhyrje e gabuar ndaj Deliut, Demiri ndëshkohet me karton të verdhë.

33’-Superpritje nga Simoni. Portieri shpëton Dinamon pasi një koordinimi mes Mazrekaj-Velija-Adeleke, me këtë të fundit që realizoi një goditje të rrezikshme.

20’-Reginaldo godet me kokë në drejtim të portës së Laçit, por ndalet mjaft mirë nga Dajsinani.

15’-Sofranac tenton të gjejë barazimin pas një rrëmuje në portën e Dajsinanit, por ndalet pasi e dërgon topin në drejtim te Velkovski.

08’-Ibraimi kërkon barazimin në një goditje dënimi, megjithatë nuk ia del ta dërgojë topin në destinacion.

06’-Guindo kërkon të dyfishojë rezultatin, por pasi pengohet nga mbrojtja e Dinamos nuk ia del ta dërgojë topin në portë.

Goool! Guindo realizon që në sekondën e 33-të, zhbllokohet sfida Laçi-Dinamo.

Nis sfida Laçi-Dinamo, e vlefshme për raundin e 29-të të Abissnet Superiore.

Formacionet zyrtare:

LAÇI (4-3-3): Dajsinani; Velija, Ignjatovic, Velkoksi, Ziko; Shehu, Ujka, Deliu; Adeleke, Guindo, Mazrekaj. Trajner: Shpëtim Duro.

DINAMO (4-3-3): Simoni; Prodani, Sofranca, Mija, Bardhi; Siljanovki, Demiri, Fejzulla; Denisson, Reginaldo, Ibraimi. Trajner: Rodolfo Vanoli.

Arbitër: Florian Lata, asistent i parë: Orgest Grabova, asistent i dytë: Rexhino Mersinasi. VAR: Olsion Yzeiraj, AVAR: Elvis Gjoka.