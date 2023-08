VIDEO/ Leo Messi magjik, realizon dy kryeveprat e radhës me Interin

Leo Messi nuk ndalet. Shtatë herë fituesi i Topit të Artë ka shënuar dygolëshin e radhës me Inter Miamin në MLS.

Skuadra nga Florida, siguroi një kualifikim drithërues në raundin e 1/4-ve të Kupës së Ligës së Amerikës Veriore dhe Qendrore.

Interi e mbylli në barazim 4-4 kohën e rregullt ndaj Dallasit, me “pleshtin” që realizoi dy gola shumë të bukur.

