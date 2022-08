VIDEO/ Lewandowski bën dopietë dhe asist, Barcelona triumfon në transfertën baske

Barcelona gjen fitoren e parë sezonale dhe e bën këtë në transfertën baske ndaj Real Sociedadit, ku ia doli të triumfojë me rezultatin 1-4. Pas debutimit me barazim pa gola një javë më parë në “Camp Nou”, pritej me shumë interes reagimi i katalanëve mbrëmjen e sotme, që duhet thënë se në fund rezultoi të ishte i duhuri.

Robert Lewandowski gjeti golin e parë me fanellën e Barcelonës, që në minutën e parë të sfidës, pasi shënoi pas një asisti të mbrojtësit të majtë Balde, megjithatë Sociedad u kundërpërgjigj në minutën e 6’ me anë të suedezit Isak.

Sfida mbeti e mbërthyer në barazim deri në të 66-ën, kur Ansu Fati asistoi për Dembele dhe francezi dërgoi topin në rrjetë, ndërsa dy minuta më vonë talenti spanjoll shërbeu për Lewandowskin, i cili shënoi golin e dytë personal dhe dërgoi shifrat në 1-3.

Në të 79-ën ishte vetë Ansu Fati, që pas dy asistesh, dërgoi topin në rrjetë për herë të katërt, këtë herë me pasimin vendimtar të Lewandowskit, duke vulosur kështu suksesin e Barcelonës në një transfertë të vështirë.

Goli i parë në La Liga për Lewandowskin



Goli i barazimit, i shënuar nga Isak