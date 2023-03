VIDEO/ Liverpool harron United në transfertë, The Reds penalizohen edhe nga Salah

Pas fitores madhështore me rezultatin 7-0 ndaj Manchester United, Liverpool rikthehet te humbja në Premier League. Të besuarit e trajnerit Jurgen Klopp u mposhtën në transfertë me rezultatin 1-0 në transfertë ndaj Bournemouth.

Edhe pse patën iniciativën kryesore, The Reds nuk mundën të konketizonin rastet shfaqura teksa të kundërtën bënë vendasit. Bournemouth shënoi në minutën e Billing në minutën e 28-të i cili nuk fali nga shumë pranë portës duke mos i lënë asnjë mundësi reagimi portierit Allison.

Me shifrat 1-0 u mbyll pjesa e parë ndërsa në fraksionin e dytë, miqtë u futën në fushë me një tjetër ritëm duke kërkuar me ngulm golin e barazimit. Mundësia e artë iu shfaq Mohamed Salah i cili në minutën e 69-të u shfaq te pika e bardhë e penalltisë.

Mirëpo, egjiptiani gaboi krejtësist shënjestër duke mos gjetur as kuadratin kundërshtar. Pas këtij momenti, Liverpool u duk i “fikur” dhe i dorëzuar në fushë me rezultatin që nuk ndryshoi deri në fundin e lojës. Pas kësaj humbje, Liverpool mbetet në vendin e pestë me 42 pikë, ndërsa nga ana tjetër, Bournemouth renditet në vendin e 16-të me 24 pikë.