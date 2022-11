VIDEO/ Look i ri, zakon i vjetër, Icardi vendos i vetëm derbin e Stambollit

Mbrëmje magjike për Mauro Icardin, që vulos i vetëm fatin e derbit të Stambollit. Pasi ka lënë pas krahëve problemet familjare, sulmuesi argjentinas është kthyer të bëjë atë që di më mirë, teksa ka dërguar dy herë topin në rrjetën e portës së Besiktas dhe i ka dhënë fitoren 2-1 Galatasarayt.

Goli i parë i argjentinasit u shënua në minutën e 18’, me një goditje “bombë” me të majtën, teksa topi shkoi në rrjetë me një shpejtësi prej 112km/h, duke mos i dhënë asnjë mundësi reagimi portierit kundërshtar.

Pjesa e parë u mbyll në barazim, pas golit të Cenk Tosun, megjithatë në të dytën Icardi shënoi sërish, këtë herë me kokë, ku shfrytëzoi një kros të portugezit Oliveira dhe i vodhi kohën mbrojtjes kundërshtare, për të devijuar topin në rrjetë.

Kjo ishte dopieta e parë në Turqi për Icardin, që ngjitet në kuotën e tre golave të shënuar me Galatasarayn, ekip ku u transferua në huazim verën e kaluar.