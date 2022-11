VIDEO/ Lot dhe emocione në “Camp Nou”, Pique e mbyll karrierën me fitore

Barcelona fitoi 2-0 ndaj Almerias, sukses që ka ngjitur ekipin e Xavit përkohësisht në krye të La Liga-s. Ousmane Dembele (eurogol) dhe Frenkie De Jong realizuan golat e fitores për katalanasit në minutat 48’ dhe 62’, teksa Robert Lewandowski humbi një penallti në minutën e shtatë.

Gerard Pique zbriti për herë të fundit në “Camp Nou” me fanellën e Barcelonës. Sfida nisi me emocione të shumta, shokët kishin veshur të gjithë fanellat me emrin e tij, teksa 35-vjeçari, i cili ka vendosur të tërhiqet nga futbolli aktiv, ishte i shoqëruar nga djemtë e tij.

Tifozët shpërthyen në kore mbështetëse ndaj qendërmbrojtësit spanjoll, i cili fitoi 30 trofe gjatë 14 viteve që luajti me Barcelonën e tij të dashur. Pique nuk i mbajti lotët në minutën e 85’ kur u zëvendësua, moment që përloti të gjithë të pranishmit në “Camp Nou”.