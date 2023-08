VIDEO/ Mac Allister e pezullojnë për tre ndeshje, Klopp: Nuk ishte as karton i kuq!

Liverpool mori fitoren e parë në edicionin e ri të Premier League teksa mposhti në shtëpi me shifrat 3-1, Bournemouth. I vetmi aspekt negative për “The Reds” ishte kartoni i kuq për Alexis Mac Allister që la të tijtë me 10 lojtarë në minutën e 58-të pas një faulli me takë.

Arbitri Bramall nuk e vendosi në diskutim se faulli ishte për karton të kuq ndërsa së fundmi, argjentinasi është njohur edhe me masën ndëshkuese teksa do të jetë i pezullur për tre ndeshje. Një vendim që ka “tërbuar” trajnerin Jurgen Klopp për të cilin pezullimi jo vetëm që është i tepërt dhe i pavend, por për gjermanin nuk duhej të kishte fare karton të kuq.

“Nuk ishte karton i kuq, ishte një gabim i arbitrit. Na penalizuan pasi luajtëm për 40 minuta me një lojtar më pak, tashmë na penalizojnë sërish me pezullimin për lojtarin. Ishte një kontakt ashtu siç ndodh në çdo ndeshje. Ndoshta ishte karton i verdhë, nëse arbitri do t’i kishtë dhënë karton të verdhë Mac Allister askush nuk do të ishte ankuar. Duhej ta kishte parë më mirë atë moment”, u shpreh Klopp.