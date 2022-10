VIDEO/ Manchester City dhe Chelsea nuk zhgënjejnë, Broja realizon golin e parë me Blutë e Londrës

Manchester City nuk e vendosi për asnjë moment në diskutim suksesin ndaj Southampton në Etihad Stadium teksa të besuarit e trajnerit Pep Guardiola, fituan me rezultatin e thellë 4-0. The Citizens e vendosën në shinat e duhura ndeshjen që në pjesën e parë pasi në minutën e 20-të, Joao Cancelo dribloi bukur mbrojtësin kundërshtarë dhe me një diagonal të saktë tundi rrjetën. Ndërkohë, në minutën e 32-të, Phil Foden dyfishoi shifrat pas një asisti të të zakonshmit Kevin De Bruyne.

Me shifrat 2-0 përfundoi pjesa e parë, ndërsa kur kishin kaluar katër minuta nga starti i fraksionit të dytë, Mahrez realizoi edhe golin e tretë. Por, ndeshja nuk mund të përfundonte pa golin e Erling Haaland. Dhe, norvegjezi nuk zhgënjeu pasi realizoi në minutën e 65-të pas asistit të Cancelo teksa sulmuesi regjistroi golin numër 15 në këtë sezon të Premier League. Pas këtij suksesi, City mbetet në vendin e parë të renditjes me 23 pikë pas nëntë javëve të luajtura, ndërsa Southampton mbetet në vendin e 16-të me shtatë pikë.

Goli i Cancelo:

Goli i Foden:

Goli i Mahrez:

Goli i Haaland:

Ndërkohë, Chelsea vijoi trendin pozitiv të ndeshjeve të fundit teksa fitoi në shtëpi ndaj Wolverhampton me rezultatin 3-0. Blutë e Londrës shënuan nga një gol për pjesë teksa fillimisht ishte Kai Havertz që realizoi në limitin e pjesës së parë, ndërsa në fraksionin e dytë, goli i Mount shtoi sigurinë në fushë për të besuarit e trajnerit Graham Potter. Sakaq, golin e parë me Chelsean e gjeti edhe Armando Broja që realizoi mjaft bukur në fundin e ndeshjes. Pas kësaj fitoreje, Chelsea renditet në vendin e katërt me 16 pikë ndërsa nga ana tjetër, “Ujqërit” mbeten në vendin e 18-të me gjashtë pikë. Në ndeshjet e tjera të Premier League, Newcastle fitoi me rezultatin 5-1 ndaj Brentford ndërsa Bournemouth mposhti 2-1 Leicester.

Goli i Havertz:

Goli i Pulisic:

Goli i Brojës: