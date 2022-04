VIDEO/ Marku na njeh me prapaskenat e fitores, nga qepja e kokës te festa kuqezi

Mbrëmja e së shtunës ishte një nga ato netë të cilat do të kujtohen gjatë nga ana e boksierit shqiptar, Florian Marku. Lushnjari ia doli ta ruante titullin e tij në IBF International Ëelterëeight në sfidën ndaj uellsianit Chris Jenkins, i cili u dorëzua në raundin e katërt pas furisë së grushteve të 29-vjeçarit, ndërsa Marku firmosi fitoren e tij të 11-të nga 12-të (1 takim ka përfunduar në barazim) ndeshje në boksin profesionist.

Tashmë, Marku nis të mendojë për sfidën e radhës e cila pritet të jetë e një niveli më të vështirë, por ka ende vend për të festuar triumfin ndaj Jenkins.

Së fundmi, Marku ndan me publikun e tij momente nga nga ndeshja e së shtunës, teksa në videon e shpërndarë në profilin e tij në rrjetet sociale shfaqet festa e boksierit me tifozët kuqezinj që kishin mbushur Utilita Arena të Newcastle, ndërsa nuk mungon edhe momenti i qepjes së kokës pas një përplasje të pafat me kundërshtarin.