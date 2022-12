VIDEO/ Maroku eliminon Portugalinë dhe shkruan historinë, për herë të parë në gjysmëfinale

Maroku shkruan historinë, fiton 1-0 ndaj Portugalisë dhe eliminon luzitanët favoritë. Kombëtarja marokene bëhet e para skuadër afrikane në historinë e Botërorëve që arrin në gjysmëginalet e Kupës së Botës teksa heroi i sfidës ishte sulmuesi En Nesyri që realizoi në minutën e 41-të të pjesës së parë. Tashmë, në gjysmëfinale marokenët presin fituesin e çiftit Angli-Francë.

Sa i takon pjesës së parë, ishte Portugalia ajo që shfaqet e para me Joao Felix i cili në minutën e katërt goditi bukur me kokë, por gjeti portierin Bono të gatshëm. Gardiani marokenëve nuk u surprizua dhe e dërgoi topin në këndore. Me kalimin e minutave, loja u balancua, derisa në të 31-tën u shfaq sërish Felix. Këtë herë talenti i portugezëve provoi nga distanca me topin që mori një devijim në fund dhe për pak centimetra përfundoi jashtë.

Gjithsesi, Maroku nuk u impresionua nga kundërshtarët dhe në të 41-tën shënuan golin e avantazhin. Ishte sulmuesi En Nesyri që përfitoi edhe nga një dalje e gabuar e portierit Costa dhe me kokë shënoi golin. Pas këtij episodi, sfida u ndez dhe Bruno Fernandez u ndal nga traversa ndërsa në minutat shtesë të fraksionit të parë, Maroku shpërdoroi edhe një mundësi të pastër shënimi pasi e kapi kundërshtarin në kundërsulm.

Gjithsesi, përtej mundësive, pjesa e parë u mbyll në avantazhin e Marokut 1-0 ndërsa në të dytën, rezultati imponoi Portugalinë të sulmonte. Në lojë u aktivizua edhe Cristiano Ronaldo ndërsa një mundësi të shkëlqyer iu ofrua Goncalo Ramos që i vetëm në zonë gaboi shënjestër me kokë. Pak minuta më pas, edhe Fernandez nuk gjeti kuadratin me një goditje të fortë në hyrje të zonës. Tetë minuta nga fundi, Felix godet fort në hyrje të zonës, por Bono reagon në mënyrën e duhur.

Sakaq, në të 91-tën, Ronaldo shfaqet dhe gjuan në brendësi të zonës, sërish Bono kontrollon edhe pse me pak vështirësi dhe në dy kohë. Në minutën e 93-të, Maroku mbeti me 10 lojtarë në fushë pasi Cheddira koleksionoi kartonin e dytë të verdhë, megjithatë shokët e tij në fushë rezistuan dhe siguruan biletën për në gjysmëfinale, aty ku presin fituesin e çiftit Angli-Francë. Për t’u theksuar edhe lotët e Ronaldos që në moshën 37-vjeçare luante Botërorin e fundit me Portugalinë ndërsa në vijim mund të kemi edhe tërheqjen nga ekipi kombëtar.

Marok-Portugali 1-0

Kronika e ndeshjes:

90+8′ Përfundon sfida, Maroku shkruan historinë dhe prek gjysmëfinalen për herë të parë në histori. Ronaldo shpërthen në lot!

90+6′ Pepe shumë pranë barazimit, topi nuk i bindet mbrojtësit

90+5 Maroku shpërdoron mundësinë më të mirë për të mbyllur ndeshjen, Costa mban luzitanët në lojë

90+1′ Maroku në inferioritet numerik pasi Cheddira koleksionon kartonin e dytë të verdhë

90+1′ Ronaldo shfaqet në zonë, godet por Bono pret në dy kohë

82′ Ronaldo bën spond për Felix me këtë të fundit që lëshon një silurë, por në fund është Bono që shpëton një gol të sigurt

63′ Portugalia ndryshon “marsh” në kërkim të barazimit, Fernandes godet fort në hyrje të zonës por mbi kuadrat

58′ Mundësi e shkëlqyer për Potugalinë, Ramos shfaqet i lirë në zonë dhe godet me kokë, por pa saktësi

49′ Maroku shfaqet sërish rrezikshëm, El Yamiq i shkon shumë pranë golit me një goditje me kokë

45’2′ Kundërsulm i marokenëve, por në momentin e fundit Attiat-Allah nuk ka saktësinë e duhur dhe shpërdoron një mundësi të pastër shënimi

45′ Portugalia kundërpërgjigjet me anë të Bruno Fernandes, mesfushori ndalet nga traversa edhe pse dukej se ideja e tij ishte për të harkuar në zonë dhe jo për të goditur kuadratin e Bono

41′ Gooooool! Zhbllokohet rezultati, Maroku gjen rrugën e rrjetës me anë të En Nesyri që përfiton edhe nga një dalje e gabuar e portierit Costa

31′ Sërish Felix që i shkon pranë golit të avantazhit, lojtari i Atletico Madrid godet portën me topin që devijohet dhe për fatin e Marokut dhe të portierit Bono prek vetëm rrjetën e jashtme

4′ Portugalia jep sinjalin e parë, Felix godet bukur me kokë por portieri Bono reagon në kohë dhe e largon topin në këndore

Marok-Portugali është çerekfinalja e tretë në këtë Botëror. Kombëtarja afrikane pasi eliminoi Spanjën, synon surprizën edhe përballë portugezëve teksa asnjëherë më parë nuk ka mundur të shkojë kaq larg në një kampionat botëror. Sa i takon formacioneve, trajneri Fernando Santos i Portugalisë, ka ulur sërish në stol Cristiano Ronaldon, ndërsa aktivizohet heroi i ndeshjes ndaj Zvicrës, Goncalo Ramos.

Titullar për luzitanët është edhe Bernanrdo Silva, Bruno Fernandes apo Dalot që ul në stol Cancelon. Nga ana tjetër, trajneri Regregui hedh në fushë më të mirët me En-Nesyri, Hakimi, Ziyech, Amrabat apo Boufal.

Formacionet zyrtare: