VIDEO/ Mbrëmja e shqiptarëve, Xhaka i “jep” barazimin Arsenalit, Kumbulla vulos fitoren e Romës

Janë mbyllur katër takimet e orës 18:45 të vlefshme për ndeshjet e para të raundit të 1/8-ave të Europa League. Roma fitoi me rezultatin minimal 2-0 ndaj Real Sociedad në “Olimpico”, në një sfidë që ishte shumë eluftuar nga të dyja anët.

Vendasit gjetën golin në minutën e 13’ me El Shaarawy që gjeti rrjetën pas asistit të Abraham. Në pjesën e dytë të dyja skuadrat tentuan portat respektive, megjithatë në minutën e 87’ Roma vulosi fitoren me Marash Kumbullën.

Shqiptari që e nisi këtë sfidë në minutën e 46’, pas një goditje nga këndi të Dybala e dërgoi topin në rrjetë me goditje me kokë dhe më pas bëri festimi e veçantë, duke treguar se së shpejti do të bëhet baba.

Sporting-Arsenal u ndanë me barazimin 2-2. “The Gunners” zhbllokuan sfidën ne minutën e 22’ me Saliba, ndërsa Sporting barazoi në minutën e 34’ me Inacio.

Në minutën e 55’ Arsenal u shtang kur Paulinho realizoi golin e dytë për vendasit, por në minutën e 62’ me Xhakën që po afronte topin drejt portës së kundërshtarëve Morita tentoi ta largojë, por e dërgoi topin në rrjetë duke bërë auto gol. Kështu përballjet mes këtyre dy skuadrave do të vuloset në “Emirates Stadium”.

Bayer Leverkusen fitoi bindshëm 2-0 ndaj Ferencvaros-it, me takimin që e dominoi të gjithin. Ishte Demirbay ai që zhbllokoi sfidën duke realizuar në minutën e 10’, me pjesën e parë që u mbyll me vetëm një gol. Ndërsa në minutën e 86’ Tapsoba do të vuloste sfidën duke realizuar golin e dytë për vendasit.

Union Berlin-Royale Union SG u ndanë me barazimin 3-3. Ishin miqtë ta që gjetën të parët rrugën drejt rrjetës me Boniface që zhbllokoi sfidën në minutën e 28’. Vendasit reaguan me Juranovic në minutën e 42’ dhe e mbyllën pjesën e parë me barazim.

Në pjesën e dytë erdhën edhe katër gola të tjerë me Vertessen në minutën e 72’ dhe Boniface në minutën e 72’ për Royal Union SG. Teksa për Union Berlin rrugën drejt rrjetës në fraksionin e dytë e gjetën Knoche në minutën e 69’ dhe Michel në minutën e 89’.

Golat:

Roma-Real Sociedad (2-0)

Italianëve u mjaftuan 13 minuta për të marrë avantazhin, pas një asisti nga Abraham, El Shaarawy e dërgoi topin në rrjetës.

Në minutën e 87’ mbrojtësi shqiptar Marash Kumbulla realizon me kokë dhe i jep golin e dytë Romës.

Sporting-Arsenal (2-2)

Sporting-Arsenal po ashtu është një nga përballjet më interesante të këtij fashë-orari të Europa League, që për audiencën shqiptare po transmetohet ekskluzivisht në “SuperSport 2”.

Skuadra e Artetës ka mundur që të marrë avantazhin në minutën e 22’, me Saliba që e dërgoi topin me kokë në rrjetë pas goditjes nga këndi të realizuar nga Vieira

Vetëm 12’ minuta më pas në të njëjtën mënyrë siç shënoi Arsenal, Sporting gjen barazimin pikërisht në minutën e 34’ me Edwards që gjuan nga këndi dhe Goncalo Inacio që e dërgon topin në rrjetë me goditje me kokë.

Në minutën e 55’ Sporting përmbys Arsenalin me Paulinho që realizon për vendasit.

Në minutën e 62’ Arsenal barazon Sporting, me Granit Xhakën që po tentonte të asistonte një nga lojtarët e “The Gunners”, me Morita që tentoi ta ndalte, por përfundoi duke bërë autogol.