VIDEO/ Mbyllet me barazim pa gola pjesa e parë e Laçi-Iskra, Dajsinani bën heroin

Laçi do të nis mbrëmjen e sotme rrugëtimin në sezonin e ri të Conference League, ndërsa përballë në ndeshjen e parë do të ketë malazezët e Iskra-s.

Kurbinasit do të presin në “Elbasan Arena” në orën 20:00 me skuadrën nga Mali i Zi, për kualifikuesen e parë të raundit të parë të Conference League dhe këtë përballje do mund ta ndiqni ekskluzivisht në “Super Sport 2”.

E ndërsa duhet më shumë se një orë nga fillimi i kësaj përballjeje trajnerët kanë vendosur edhe formacionet zyrtare dhe Duro ka vendosur ta nisë ndeshjen për të besuarit e tij.

Laçi-Iskra (0-0)

Conference League

Mbyllet me barazim pa gola pjesa e parë e Laçi-Iskra.

47’-Laçi rrezikon sërish, Iskra kërkon të gjejë rrugën drejt rrjetës, por Dajsinani reagon mjaft mirë dhe e ndal.

47’-Velkovski kërkon të gjejë rrugën drejt portës, por e dërgon topin shumë larg.

46’-Iskra tenton të gjejë rrugën drejt rrjetës, por ndalet nga Dajsinani.

44’-Mazrekaj kroson topin në zonë, por ndalet nga Kordic.

30’-Ndërhyrje e gabuar ndaj Guindo, Mitrovic merr karton të verdhë.

14’-Laçi shumë pranë golit me Guindo që pas një asisti nga Akinyemi tenton të gjejë rrugën drejt rrjetës, por topi u devijua nga lojtarët e Iskra-s.

03’-Akinyemi tenton të gjejë rrugën drejt rrjetës, por ndalet nga portieri Iskra-s.

Nis ndeshja kualifikuese e Conference League Laçi-Iskra në “Elbasan Arena”

Formacionet zyrtare:

Laçi: Dajsinani, Ziko, Velkovski, Malota, Roganovic, Mazrekaj, Spahiu, Ujka, Akinyemi, Guindo, Zarubica.

Trajner: Shpëtim Duro

Iskra: Kordic, Obradovic, Kumburovic, Mitrovic, Saletic, Boljevic, Markovic, Popovic, Kojasevic, Nikac, Pavlicevic

Trajner: Hadziosmanovic