VIDEO/ Nis pjesa e dytë, Kukësi i rrezikshëm me Gj.Taipin

Kukësi pret në Loro Boriçi të Shkodrës, Skënderbeun. Verilindorët kërkojnë të hedhin pas krahëve disfatën ndaj Dinamos për të mos humbur më shumë terren ndaj kryesuesve të Tiranës. Trajneri Diego Longo ka vendosur edhe për 11-tëshen titullare që luan ndaj korçarëve.

Italiani ka bërë ndryshime duke hedhur në fushë ekipin të vendosur me skemën 5-3-2 teksa bie në sy se nga minuta e parë në linjën e djathtë të mbrojtjes debuton ish-futbollisti i Partizanit i afruar në merkaton e janarit, Gligorov. Po ashtu nga minuta e parë është edhe një tjetër ish-i Partizanit i afruar në janar, Emiljano Musta i cili formon dyshen e sulmit së bashku me Basa.

Nga ana tjetër, Skënderbeu vjen pas barazimit me Laçin dhe kërkon vazhdimësinë e rezultateve për të marrë pikë të vlefshme në garën e mbijetesës. Tekniku Migen Memelli ka përzgjedhur formacionin titullar për ndeshjen me verilindorët teksa nuk ka bërë shumë ndryshime, me Berishën dhe Mensah që udhëheqin sulmin, ndërsa debuton për bardhekuqtë Erlis Frashëri.

Kronika e ndeshjes:

47′-Rast i rrezikshëm për Kukësin, por tentativa e Gjelbërim Taipit nga goditja standarte merr kundërpërgjigjen e Bekim Rexhepit

45+3′ Përfundon pjesa e parë në Loro Boriçi, Kukësi me 10 lojtarë pas daljes me karton të kuq të portierit Tafas, ndërsa më pas verilindorët u ndalën nga shtylla pas gjuajtjes brenda zonës së Gj.Taipit

44′ Mundësi e artë për Kukësin, por goditja e Gj.Taipit ndalet në shtyllë me portierin Rexhepi të mposhtur. Të pafat verilindorët

40′ Mara ekzekuton mjeshtërisht goditjen e dënimit në hyrje të zonës, por ndalet nga traversa dhe një devijim i Xhikës

39′ Zëvendësim i detyruar tashmë për Kukësin, Longo largon Bytyçin dhe në lojë aktivizohet portieri Xhika

35′ Kukësi mbetet me 10 futbollistë, Mensah i drejtohet i vetëm portës pas një gabimi të verilindorëve. Portieri Tafas ndërhyn gabimisht ndaj sulmuesit dhe Olsid Ferataj nuk heziton për t’i treguar kartonin e kuq

34′ Skënderbeu provon me Jean-Victor por goditja e mesfushorit është shumë e lehtë për portierin Tafas

32′ Shqiprim Taipi lëviz mirë në gjysmëfushën e Skënderbeut, krijon hapësirën dhe tenton portën e Rexhepit. Por, goditja e mesfushorit shkon shumë larg kuadratit

27′ Zbret mirë Skënderbeu me Vangjelin i cili harkon në zonën e Kukësit, por aty Gligorov është i vendosur dhe largon para se sfera të shkojë në këmbët e Berishës

22′ Shfaqet Skënderbeu falë një kundërsulmi, Mara nis Berishën por portieri Tafas është më i shpejtë dhe largon rrezikun

17′ Musta provon të befasojë portierin Rexhepi me kokë, megjithatë loja më parë ishte ndalur për një pozicion të parregullt

14′ Goditja e parë nga këndi i takon Kukësit, por verilindorët nuk arrijnë të përfitojnë

10′ Minuta të qeta dhe pa raste në Loro Boriçi, teksa iniciativa i takon skuadrës së Kukësit

1′ Starton sfida në Loro Boriçi, Kukësi për fitoren e parë të vitit 2022 ndaj Skënderbeut

Formacionet zyrtare:

Kukësi (5-3-2): Tafas, Gligorov, Bytyçi, Lulaj, Marku, Dragoshi, Sh. Taipi, Pablo De Lucas, Gj. Taipi, Musta, Basa

Trajner: Diego Longo

Skënderbeu (5-3-2): Rexhepi, Zguro, Sadriu, Bajrami, Meksi, Frashëri, Vangjeli, Victor, Mara, Berisha, Mensah

Trajner: Migen Memelli