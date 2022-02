VIDEO/ Mesfushori kuqezi “e bën sefte” në Hungari, shënon një supergol

Mbrojtësi i kombëtares shqiptare, Ylber Ramadani ka realizuar golin e parë me skuadrën e MTK Budapest, në takimin që ekipi i tij është duke zhvilluar në transfertë ndaj ekipit të Puskas Akademia dhe deri më tani kanë marrë rezultatin 1-2.

Ndeshja vazhdoi me barazimin pa gola deri në minutën e 33’, kur Futacs do të shënonte në portën e kryesuesve të Nemzeti Bajnoksag I (NB I), ndryshe kampionati kryesor i futbollit hungarez, ndaj Puskas Akademia.

Ndërsa në minutën e 69’ ishte Ramadani ai i cili do të realizonte dhe do t’i dhuronte të dytin gol ekipit, me të cilin u bashkua në verën e vitit 2021.

Megjithatë e shpejtë ishte kundërpërgjigja e vendasve, të cilët realizuan në minutën e 78’ falë golit të Skribek.

Theksojmë se ky është i pari gol që lojtari shqiptar realizon me ekipin e MTK Bundapest, që është duke vuajtur mungesën e rezultateve dhe qëndron në vendin e parafundit të renditjes me vetëm 19 pikë në 20 ndeshje të luajtura, nëse do mundet të mbajë këtë rezultat deri në përfundim të takimit me Puscas Akademia.