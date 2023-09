VIDEO/ Milan bind ndaj Lazios dhe merr përkohësisht kreun e Serie A

Milan bind në “San Siro” ndaj Lazios dhe merr momentalisht kreun e Serie A.

Takimi i vlefshëm për javën e shtatë të Serie A rezultoi shumë i luftuar, megjithatë në fund kjo sfidë “foli” për Milan që triumfon me rezultatin 2-0.

Lexo edhe:

Pjesa e parë pati një sërë rastesh për të shënuar nga të dyja ekipet, megjithatë u mbyll me porta të paprekura.

Goli i parë i këtij takimi u realizua në minutën e 60’, ku pas asistit të Leaos, Pulisic e dërgoi topin në fundin e rrjetës dhe u dhuroi avantazhin vendasve.

Në minutën e 88’ Leao u bë sërish protagonist me një tjetër asist, me portugezin që e ktheu topin në limit dhe ia pasoi Okafor, me këtë të fundit që vulosi sfidën.

Në fund gjithçka u mbyll me rezultatin 2-0, me Milan që merr kreun me 18 pikë, teksa Lazio renditet në vend të 14-të me shtatë pikë.

Milan-Lazio (2-0)

Java e shtatë, Serie A

88′-Gooool! Super aksion i Milan, Leao kthen topin në limite, Okafor e finalizon në portën e Provedel.

60′-Gooool! Pulisic zhbllokon sfidën Milan-Lazio. Pas asistit të dhuruar nga Leao, Pulisic bën një super kthesë dhe e dërgon topin në rrjetë.

45’-Rast i “artë” për Milan, por Reijnders e humbet mundësinë dhe nuk ia del ta dërgojë topin në rrjetë.

13′-Anderson tremb Milanin, braziliani kalon mbrojtjen e Milan dhe e godet fort, duke krijuar iluzionin e golit, por topi përfundon në rrjetë të jashtme.

Formacionet zyrtare: