VIDEO/ Milan dominon dhe triumfon me 10 lojtarë në “Olimpico”, Roma nuk ia del të fitojë as në shtëpi

Milan bind me rezultatin 1-2 në transfertën e Romës, me takimin që e mbylli me dhjetë lojtarë.

Sfida u dominua nga “Djalli”, që zhbllokoi sfidën në minutën e 9’ me Giroud që shënoi nga pika e bardhë e penalltisë, penallti që u fitua nga Loftus-Cheek.

Pavarësisht tentativave nga ana e Romës, pjesa e parë u mbyll me rezultatin 0-1.

Në minutën e 48’ Milani dyfishoi avantazhin, me Rafael Leaon që realizoi një perlë të vërtetë pas asisit të Calabrias.

Në minutën e 61’ Tomori mori kartonin e dytë të verdhë dhe la miqtë me 10 lojtarë në fushën e lojës.

Roma u mundua që ta shfrytëzonte superioritetin numerik, megjithatë mund të gjente rrugën drejt rrjetës vetëm në minutën e90+2’ me Spinazzolan.

Minuta në këtë takim pati edhe për afrimin e fundit të Romës, Romelo Lukakun, me belgun që u aktivizua në minutën e 70’ dhe që tregoi formë të mirë për minutat që ishte në fushën e lojës.

Në fund gjithçka u mbyll me rezultatin 1-2, me Romën që pas javës së tretë të Serie A renditet në vend të 18-të me vetëm një pikë, teksa Milan vazhdon kryesimin me nëntë pikë.

Roma-Milan (1-2)

Java e tretë, Serie A

90+3’- Goool. Roma gjen golin, Spinazzola ngushton diferencën ndaj Milanit.

61’-Tomori ndëshkohet me kartonin e dytë të verdhë, Milan mbetet me dhjetë lojtarë në fushën e lojës.

48’-Goool! Milan dyfishon avantazhin, Rafael Leao realizon një perlë të vërtetë, pas asistit të dhënë nga Calabria.

09′-Goool! Giroud merr përsipër ekzekutimin e penalltisë dhe e dërgon topin në fundin e rrjetës, duke i dhënë avantazhin Milanit.

06′-Pas një ndërhyrjeje të gabuar të Patricios ndaj Loftus-Cheek dhe pas verifikimit të rastit në VAR, Milan fiton penallti.

Formacionet zyrtare:

Roma (Jose Mourinho): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Celik, Paredes, Zalewski, Aouar, Cristante; El Shaarawy, Belotti.

Milan (Stefano Pioli): Maignan; Theo Hernandez, Tomori, Thiaw, Calabria; Reijnders, Krunic, Loftus-Cheek; Leao, Pulisic, Giroud.

Sa i përket përballjeve të fundit direkte, në shtatë ndeshjet e fundit Roma nuk ka arritur të fitojë përballë Milan-it, ndërsa suksesi i fundit është regjistruar më 27 tetor 2019, në “Olimpico”.

Në këtë mbrëmje, kjo do të jetë ndeshja numër 189-ët në histori (në të gjitha kompeticionet), me Milan-in që “krenohet” me 83 fitore kundrejt 48 të Romës, ndërsa 57 ndeshje janë mbyllur në barazim.