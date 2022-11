VIDEO/ Moment emocionues, fantazisti feston me shokët grumbullimin në Katar

Iliman Ndiaye debutoi me kombëtaren e Senegalit në muajin qershor, ndërsa sot mori ftesën për të garuar me kampionët e Afrikës në Katar 2022. Mesfushori ofensiv po paraqitet shumë mirë me Sheffield United në Championship.

Ekipi renditet në vendin e tretë dhe po garon për t’u rikthyer në elitë, ndërsa 22-vjeçari numëron 9 gola dhe 2 asiste deri në këtë fazë të sezonit. Sheffield ka publikuar në rrjetet sociale një video emocionuese.

Ndiaye po pret me ankth listën e trajnerit Aliou Cisse, teksa të emocionuar shfaqen edhe shokët e skuadrës. Në momentin që shqiptohet emri i lojtarit ofensiv shpërthen festa në dhomat e zhveshjes.