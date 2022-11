VIDEO/ Morata ndëshkon Neuer, komplikohet Botërori për Gjermaninë

Grupi E është padyshim një nga më interesantët, që u bë edhe më i komplikuar pas humbjes së Gjermanisë ndaj Japonisë dhe së fundi të aziatikëve ndaj Costa Rikës.

Mbrëmjen e sotme ofrohet një nga ato sfida që mund të cilësohen si finale të parakohshme, ajo mes Spanjës dhe Gjermanisë, një takim me rëndësi të jashtëzakonshme për skuadrën e Hansi Flick, që është e vetmja me zero pikë në grup.

Spanjë – Gjermani 1-0 (Morata 62′)

62’ – Goooooool. Alvaro Morata ndëshkon Gjermaninë. Pas një zbritjeje të Spanjës, Jordi Alba shërben në zonë për sulmuesin e Atleticos së Madridit, i cili koordinohet mirë dhe dërgon topin pas shpinës së Neuer.

56’ – Gabon Unai Simon në pasim dhe Gjermania i shkon pranë golit me Kimmich, por është sërish gardiani spajoll që fluturon e grushton topin në këndore.

45′ – Tjetër skemë e gjermanëve, me Rudiger që provon, por grushton portieri Unai Simon…

40′ – Gjermania gjen golin me anë të Rudiger, që shënon me kokë, por festa ndalet shpejt nga VAR-i, që sinjalizon një pozicion jashtë loje të mbrojtësit të Realit të Madridit…

33′ – Dalje e rrezikshme e Spanjës, por Ferran Torres gabon një penallti në lëvizje, duke humbur mundësinë e golit të avantazhit…

25′ – Reagon Gjermania, që përfiton nga një largim i keq i Unai Simon, por gjuajtja e Gnabry përfundon jashtë…

22′ – Jordi Alba lëshon një goditje me të djathtën nga distanca, por topi kalon ngjitur me shtyllën e portës së Neuer dhe përfundon jashtë…

7′ – Shkëndija e parë. Dani Olmo godet nga jashtë zone, por Neuer grushton dhe ndihmohet nga traversa për të shmangur golin.

Trajneri i “panzera”-ve ka bërë dy ndryshime krahasuar me formacionin që luajti ndaj Japonisë dhe do të kërkojë mbrëmjen e sotme fitoren e parë në këtë Kupë Bote, për të shkuar më pranë kalimit në fazën tjetër.