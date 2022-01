VIDEO/ Mposhti tenistin e shtëpisë, tifozët kontestojnë Medvedev. Rusi i kundërpërgjigjet ashpër

Prej datës 17 janar ka nisur një nga kompeticionet më të rëndësishëm për sportin e tenisit, Australian Open. Me kalimin e ditëve, turneu ka dhuruar edhe përballje interesante si ajo mes Nick Kyrgios dhe Daniil Medvedev, teksa në fund të katër seteve ka triumfuar tenisti rus me rezultatin 1-3. Por, duke qenë se Kyrgios është asutralian dhe luan në shtëpinë e tij, atëherë fansat nisën të kontestonin dhe të vërshëllenin Medvedev.

Një gjest të cilin rusi nuk e ka mirëpritur dhe në intervistën pas ndeshjes për Eurosport nuk është përmbajtur aspak dhe ka theksuar se tifozët ishin me një IQ të ulët duke nënkuptuar se ata ishin krejtësisht pa tru!

Megjithatë, pas sfidës nga zyrtarët e turneut u këmbëngul se nuk ka pasur kontestime për Medvedev dhe se entuziazmi i tifozëve lidhej me faktin se ata po festonin në mënyrën e Cristiano Ronaldos me “Siuuu-n” e famshme.

Daniil Medvedev doesn't hold back with his scathing assessment of the Australian Open crowd #AusOpen | @DaniilMedwed pic.twitter.com/TvG66zwIQN

— Eurosport UK (@Eurosport_UK) January 20, 2022