VIDEO/ Mrekulli e Krasniqit, por Ballkani ndëshkohet shpejt me golin e dytë, shkohet në shtesë

Zbardhen formacionet titullare të sfidës së kthimit të raundit të tretë të Conference League Klaksvik – Ballkani, që do të luhet në Ishujt Faroe. Skuadra kampione e Kosovës, e drejtuar nga Ilir Daja, është para një arritjeje historike: kualifikimit në “play off”-in e këtij kompeticioni. Ndeshja e parë e zhvilluar në “Fadil Vokrri” përfundoi me fitoren 3-2 të skuadrës nga Suhareka, që shpërdori një epërsi prej tre golash, duke e lënë të hapur çështjen e kualifikimit. Gjithsesi, Ballkani, me avantazhin e ndeshjes së parë mbetet favorit për të vijuar më tej. Në rast suksesi, në fazën “play off” do të përballet me Shkupin, që u eliminua nga Shamrock Rovers në raundin e tretë të Europa League-s.

Daja ka vendosur të luajë me Damir Ljuljanović në portë, ndërsa para tij janë Armend Thaqi, Lumbardh Dellova, Astrit Thaqi dhe Arbër Potoku. Edvin Kuc, Liridon Emërllaku dhe Nazmi Gripshi do të rreshtohen në mesfushë, ndërsa sulmi u është besuar, Meriton Korenicas, Ermal Krasniqit dhe Albion Rrahmanit.

Klaksvik – Ballkani 2-1 (Mikkelsen 55′, Da Silva 89’/ Krasniqi 83′)

93′ – Shpëton nga goli i tretë Ballkani, fluturon portieri.

89′ – Gooool! Kalon sërish në epërsi Klaksviku, shënon Da Silva, 2-1.

83′ – Gooooool! Ermal Krasniqi shkarkon të djathtën nga jashtë zonës, thyhet portieri vendas, 1-1.

65′ – Kundërsulm i Ballkanit, që nuk shfrytëzohet nga Nazmi Gripshi, pais vonon në pasim.

55′ – Nuk reziston më gjatë Ballkani, Mikkelsen mposht më në fund Ljuljanovicin me një goditje të fortë brenda zonës.

50′ – Klettskard godet traversën pas një aksioni të gjatë të vendasve, me fat Ballkani.

46′ – Bën mrekullinë Ljuljanovic, i mohon golin sulmuesit kundërshtar, e ndal topin me majat e gishtave.

43′ – Bjartalid shkakton drithërima në portën e Ballkanit, topi i goditur prej tij, pak centimetra mbi tra.

40′ – Korenica arrin ta çojë topin në rrjetë, por anësori e anulon për pozicion jashtë loje.

38′ – Kronberg ka një tjetër mundësi për të shënuar, me fat këtë herë Ballkani.

31′ – Çfarë humbet Albion Rrahmani! Sulmuesi i Ballkanit nuk përfiton nga gabimi i portierit, ky i fundit bën mrekullinë, shmang një gol të sigurt.

29′ – Krosim i rrezikshëm i Kronberg, topi shkon paksa mbi tra.

14′- Momenti i parë i rrezikshëm në portën e vendasve, Korencia godet nga jashtë zonës, por jo me saktësinë e duhur.

1′ – Starton ndeshja, Ballkani duhet të shmangë humbjen.