VIDEO/ Mundësi e shkëlqyer për golin e dytë, Skuka gabon përballë Buchnev

Trajneri Edi Reja ndan mendjen për formacionin me të cilin do të përballet në miqësoren ndaj Armenisë, sfidë që do të jetë e fundit për kuqezinjtë në këtë vit kalendarik.

Pas një viti të komplikuar, ku nuk kanë marrë ende asnjë fitore, të besuarit e Edi Rejës do të provojnë të gjejnë suksesin e parë, teksa trajneri u ka besuar nga minuta e parë emrave si Hadroj, Adrian Bajrami, Asllani, Çokaj Muçi e Skuka.

Miqësore, Air Albania

SHQIPËRI-ARMENI 1-0 (Skuka 28′)

Kronika e ndeshjes:

61′ Tedi Cara ndalet në mënyrë të parregullt, arbitri akordon penallti për kombëtaren shqiptare.

55′ Armenia pranë barazimit, por goditja me kokë e Vahan Bichakhchyan përfundon mbi traun e portës së Etrit Berishës.

53′ Presingu i Xhuliano Skukës jep efekt, Sergey Mkrtchyan gabon dhe sulmuesi i Partizanit del i vetëm përballë portierit kundërshtar, por gjuajtja potente shkon jashtë kuadratit.

38′ Kristjan Asllani lëviz bukur në krahun e majtë, driblon një kundërshtar, por gjuajtja e mesfushorit të Interit është qendrore dhe pritet pa probleme.

28’ – Gooooool. Xhuliano Skuka dërgon topin në rrjetë dhe shënon golin e parë me fanellën kuqezi. Një Asllani në versionin Pirlo, shërben një pasim perfekt për Çokajn, i cili ul mirë për Skukën dhe sulmuesi i Partizanit e dërgon në rrjetë.

17′ – Provon sërish Skuka në zonë, por këtë herë gjuajtja e tij shkon jashtë kuadratit…

9′ – Provon edhe Qazim Laçi me kokë, por portieri armen pret edhe me ndihmën e shtyllës…

4’ – Asllani jep një pasim fantastik për Skukën pas shpinës së mbrojtjes dhe sulmuesi i Partizanit hyn në zonë, aty ku pengohet nga kapiteni armen, por nuk ka penallti. Arbitri maqedonas thirret në VAR, por as rishikimi i pamjeve nuk e bind, ndaj urdhëron vazhdimin e lojës.

FORMACIONI I KUQEZINJVE