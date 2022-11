VIDEO/ Muriqi i pandalshëm, mposht i vetëm Atletico Madrid

Mallorca merr tre pikë nga ndeshja me Atletico Madrid falë Vedat Muriqit. Sulmuesi dardan shënoi golin e 8 sezonal në La Liga, këtë herë në portën e kryeqytetasve, duke i dhuruar fitoren Mallorcës në shtëpi.

Muriqi gjeti rrjetën në minutën e 17’, teksa pas një rrëmuje në zonë, topi i shkoi pranë vijës së zonës së vogël, aty ku bomberi i Mallorcës e pati të lehtë të mposhtë portierin Oblak.

Ky ishte goli i tetë sezonal për sulmuesin e Kosovës, që ka shënuar më shumë se gjysmën e golave të Mallorcës dhe është i dyti në listën e golashënuesve.

Pas kësaj fitoreje, Mallorca ngjitet në vendin e 10 me 19 pikë, ndërsa nga ana tjetër, Atletico Madrid humbet edhe më shumë terren me kreun pasi është në vend të gjashtë me 24 pikë.