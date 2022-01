VIDEO/ Mustedanagic qetëson Brdaric, Vllaznia realizon golin e dytë

Faza çerekfinale e Kupës së Shqipërisë ngre siparin këtë të mërkurë me dy sfida: Flamurtari-Vllaznia dhe Egnatia-Laçi. Takim interesant në Vlorë mes dy emrave të traditës së futbollit shqiptar, por me pozicione të ndryshme në hierarki. Për fat të keq, ekipi kuqezi luan në Kategorinë e Dytë, por ka në përbërje lojtarë me përvojë në elitën e futbollit tonë. Gjithsesi, Vllaznia mbetet favorite për t’u kualifikuar në gjysmëfinale.

Me shumë më tepër rivalitet takimin i Rrogozhinës, ku përplasen dy ekipe të Abissnet Superiores. Kuptohet edhe nga pozicionet që mbajnë në klasifikim që kurbinasit janë më të favorizuar, por futbolli gjithmonë sjell surpriza. Të dyja ndeshjet do të nisin në orën 13:45.

Flamurtari – Vllaznia 0-2 (Mustedanagic 25′, 61′)

61′ Kuqeblutë realizojnë golin e dytë. Sërish Zinedine Mustedanagic autori i golit, i cili tregohet si saktë brenda zonës kundërshtare.

57′ Djurdjevic lëviz bukur, por gjuan mbi tra duke humbur një mundësi të mirë për Vllazninë.

54′ Reagon Flamurtari. Ribaj nis Diamantin, por largon në këndore në momentin e fundit Abdurrahman Fangaj.

53′ Gjuan Heriç nga larg, topi devijohet nga mbrojtja vendase dhe topi përplaset në traversë.

33′ Rast i pastër për Vllazninë. Gjuan Djurdjevic, largon në këndore Alimuçaj.

25′ Vllaznia në avantazh. Kundërsulm i shpejtë i Vllaznisë. Mustedanagic gjuan saktë pas pasimit të Latifit dhe kuqeblutë në avantazh.

19′ – Vllaznia ushtron presion, duke tentuar të zërë në befasi vendasit, por Mustedanagiç, Krymi dhe më pas Latifi nuk ia dalin dot që të gjejnë hapësirat për të vënë në vështirësi kuqezinjtë.

15′ Mustedanagiç provon me një goditje nga distanca, por është i sigurt portieri Alimuçaj, duke ndalur të parën goditje në kuadrat.

Flamurtari: Alimuçaj, Gocaj, Bicaj, Qarri, Licaj, Ramadani, Pjeshka, Diamanti, Oliveira, Çelhaka, Ribaj. Trajner: Dritan Resuli.

Vllaznia: Qarri, Fangaj, Gurishta, Bulatovic, Hakaj, Krymi, Heric, Çoba, Mustedanagiç, Latifi, Djurdjevic. Trajner: Thomas Brdaric.

Arbitër kryesor – Blerim Ziri (Fushë-Krujë)

Asistent i parë – Alfred Shkreta (Tiranë)

Asistent i dytë – Enea Gjoni (Elbasan)

Arbitër i katërt – Kreshnik Cjapi (Fier)

VAR – Adrian Beqiraj (Tiranë)

AVAR – Erind Burgu (Fushë-Krujë)