VIDEO/ Najdovski apo autogol i Allmuçës? Tirana mbyll llogaritë e ndeshjes

Egnatia dhe Tirana janë gati për sfidën e katërt sezonale mes tyre. Ekipi nga Rrogozhina frenoi bardheblutë në një barazim 1-1 në fazën e parë, ndërsa dy takimet e tjera u fituan nga djemtë e Shehit me të njëjtin rezultat: 2-0.

Dy ekipet ndodhen në formë të mirë, teksa trajnerët Zekirija Ramadani dhe Orges Shehi kanë zgjedhur titullarët e sfidës së sotme, që do të transmetohet në Supersport 3 duke nisur prej orës 13:45.

Vendasit vijnë me katër ndryshime krahasuar me sfidën e fundit ndaj Kukësit (1-1). Bruno Puja rikthehet titullar mes shtyllave, Besar Iseni do të formojë dyshen e mesfushës me Agbegpornu në vend të Duranskit të dëmtuar, ndërsa në vend të Pedro Augustos (i pezulluar me kartonë) do të luajë Artur Magani në sulm.

Fanellë titullari edhe për Demir Imerin, i cili realizoi golin e barazimit ndaj Kukësit. Vetëm një ndryshim tek ekipi kryesues krahasuar me suksesin me “poker” ndaj Skënderbeut. Engjëll Hoti i zë vendin Ardit Tolit në mesfushë, ndërsa pjesa tjetër është e njëjta.

Abissnet Superiore

Java e 29-të

Egnatia-Tirana 0-3 (Xhixha 1′, Hoxhallari 53′, Najdovski 73′)

Kronika e ndeshjes:

88’ – Pranë golit të katërt Tirana. Bardheblutë ekzekutojnë këndoren me një skemë të bukur, por goditja e Tolit largohet nga mbrojtja rrogozhinase.

73’ – Gooool. Tirana mbyll llogaritë e ndeshjes me Egnatian, pasi shënon edhe golin e tretë, këtë herë me mbrojtësin Najdovski, që përfiton nga një top i pritur nga portieri Puja dhe e shtyn në rrjetë.

65’ – Egnatia ka mundësi të rihapë ndeshjen, por ndonëse merr një pasim perfekt, Magani del huq dhe nuk arrin të dërgojë topin në rrjetë, nga një distancë fare e afërt.

53’ – Goooool. Erjon Hoxhallari shënon një gol spektakolar. Kapiteni bardheblu merr përsipër goditjen e dënimit dhe dërgon topin në trekëndëshin e portës së Pujës, duke shënuar golin e parë për këtë sezon. Festë bardheblu në Rrogozhinë.

52’ – Kundërsulm i Tiranës me Seferin, që kalon topin mbi Pujën, por ndalet me faull. Goditje dënimi për Tiranën, që pretendon diçka më shumë se kartoni i verdhë për portierin.

49’ – Demir Imeri ekzekuton një goditje dënimi, por topi shkon lehtë në duart e Bekajt.

45’+2 – Krosim në zonë për Xhixhën, që provon me një goditje me kokë, por zotëron pa problem portieri Bruno Puja.

45’+1 – Taulant Seferi niset në një kundërsulm të shpejtë dhe gjuan i vetëm përballë Pujës, por gardiani i Egnatias reagon mirë dhe mban në lojë skuadrën rrogozhinase.

35’ – Jackson provon me një goditje mjaft të bukur nga distanca, por fluturon Visar Bekaj dhe grushton, duke shpëtuar portën bardheblu.

24’ – Demir Imeri provon nga distance, por topi devijohet nga një fanellë bardheblu dhe përfundon mbi kuadrat. Vetëm këndore për rrogozhinasit.

20′ Mundësi e mirë për ekipin e Orges Shehit, por goditja e dënimit e Ismajlgecit është e pasaktë.

17′ Tirana provon një skemë. Ismajlgeci gjen Hotin, i cili tenton portën kundërshtare, devijon Artur Magani.

14′ Tirana e rrezikshme me Xhixhën dhe Ismajlgecin, mbrojtja e Egnatias bllokon gjuajtjen e anësorit të majtë.

7′ Goditje dënimi për vendasit, Visar Bekaj grushton topin e ardhur nga krahu i majtë, duke evituar rrezikun.

1′ 20 sekonda i kanë mjaftuar Tiranës për të zhbllokuar ndeshjen me anë të Redon Xhixhës, me sulmuesin që realizoi një gol të bukur.

Formacionet zyrtare

EGNATIA (4-2-3-1): Puja; Ymeraliaj, Krasniqi, Krivanjeva, Allmuça; Iseni, Agbegpornu; Ademi, Imeri, Jackson; Magani. Trajner: Zekirija Ramadani.

TIRANA (4-3-3): Bekaj; Toshevski, Najdovski, Hoxhallari, Ismajlgeci; Totre, Hoti, Limaj; Xhixha, Devid, Seferi. Trajner: Orges Shehi.