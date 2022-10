VIDEO/ Ndalesa e parë sezonale e Realit, Osasuna dhe traversa i heqin fitoren

Merr fund ecuria fantastike e Realit të Madridit, që i kishte fituar të gjithë ndeshjet zyrtare të sezonit të ri deri sonte në mbrëmje. Kampionët e Spanjës dhe të Europës, ngecën në “Santiago Bernabeu” në një barazim 1-1 përballë Osasunës.

Vinicius Junior zhbllokoi takimin dy minuta përpara fundit të pjesës së parë, por ekipi mik riktheu baraspeshën falë një goli të bukur me kokë të Kike Garcia (50’). 32-vjeçari fitoi duelin ajror me gjermanin Rudiger.

Osasuna mbeti me dhjetë lojtarë në minutën e 78’ pas daljes me të kuq Unai Garcia, i cili u tregua naiv duke shtyrë Karim Benzema në zonë. Penallti për Realin pas vendimit të VAR-it, por goditja e kapitenit u ndal në traversë një minuta më vonë.

Benzema gjeti golin në minutën e 81’, por sërish ndërhyri teknologjia dhe festa e francezit dhe e Realit u anulua. Djemtë e Ancelottit tentuan golin e fitores, por Osasuna rezistoi dhe meritoi pikën e marrë.

La Liga kryesohet nga Barcelona dhe Real Madridi me nga 19 pikë. Katalanasit kryesojnë përkohësisht falë golavarazhit më të mirë, teksa më 15 tetor do të përballen mes tyre në El Clasico, duel që po pritet me padurim nga tifozët.