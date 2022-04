VIDEO/ Ndërhyrje e frikshme, VAR-i lë Skënderbeun me 10 lojtarë

Skënderbeu kërkon rikthimin te fitorja në kampionat, për të shpresuar deri në fund në lidhje me qëndrimin në Abissnet Superiore. Skuadra korçare pret Egnatian në shtëpi, sfidë që do të transmetohet në Supersport 5 (16:45).

Dy trajnerët kanë zgjedhur titullarët e këtij takimi, që ka rëndësi të madhe në lidhje me objektivin mbijetesë të të dy ekipeve. Skënderbeu do zbresë në fushë me skemën 4-3-3.

Skënder Gega ka kryer vetëm një ndryshim krahasuar me barazimin pa gola ndaj Partizanit. Alfred Mensah rimerr postin e titullarit në majë të sulmit, me afrikanin që do mbështetet nga Berisha dhe Pusi nga krahët.

Zekirija Ramadani ka bërë tre ndryshime në formacionin e titullarëve pas humbjes 0-3 ndaj Tiranës. Lila në vend të Ymeraliajt në krahun e djathtë të mbrojtjes, Duranski i zë vendin Isenit në mesfushë, ndërsa Pedro Augusto rikthehet titullar në qendër të sulmit.

Abissnet Superiore

Java e 30-të

Skënderbeu-Egnatia 0-0

37′ Uerdi Mara kroson në shtyllën e dytë nga këndorja, Erlis Frashëri harrohet nga mbrojtja mike, por gjuajtja me kokë nuk ka saktësinë e duhur.

31′ Elvi Berisha bën një ndërhyrje shumë të rëndë nga mbrapa ndaj Jackson. Arbitri i jep karton të verdhë, por pasi rishikon aksionin në VAR, nuk ka dyshime. Karton i kuq për sulmuesin e Skënderbeut, që largohet mes lotësh nga fusha.

18′ Inkursion i bukur i Krivanjevës, por “sallakja” e qendërmbrojtësit të Egnatias përfundon larg portës.

17′ Kroson Frashëri nga krahu i djathtë, Berisha ul një top për Alfred Mensah, por sulmuesi afrikan nuk mbërrin te topi.

16′ Vertikalizim i Imerit, hutim i mbrojtjes korçare, tenton Ilirid Ademi, por devijimi i tij kontrollohet pa probleme nga Rexhepi.

9′ Mundësi e mirë për vendasit, por goditja me kokë e mbrojtësit Sadriu pas krosimit të ardhur nga krahu i majtë nuk është e saktë.

8′ Skënderbeu fiton një goditje dënimi mbi vijën e 16 metrave, të cilën e merr përsipër Uerdi Mara, por topi i gjuajtur prej tij, përfundon mbi kuadratin e Bruno Pujës.

– Starton sfida në Korçë…

Formacionet zyrtare

SKËNDERBEU (4-3-3): Rexhepi; Frashëri, Shehi, Sadriu, Zguro; Moraes, Jean Victor, Mara; Pusi, Mensah, Berisha. Trajner: Skënder Gega.

EGNATIA (4-3-3): Puja; Lila, Krasniqi, Krivanjeva, Allmuça; Duranski, Agbekpornu, Imeri; Ademi, Pedro, Jackson. Trajner: Zekirija Ramadani.