VIDEO/ “Shkëndija” në Kamëz mes Kastriotit dhe Teutës, Pusi i shënon Laçit në Korçë

Sot luhet java e 34-t në Abissnet Superiore. Të gjithë ndeshjet do të nisin prej orës 17:15 dhe do të transmetohen në Supersport. Laçi do të kërkojë fitoren e radhës në Korçë, aty Guindo do kërkojë golin. Kastrioti-Teuta është sfida tjetër e javës. Po si rreshtohen skuadrat në pesë ndeshjet e ditës së sotme?

Skënderbeu – Laçi: 1-0 (Pusi 48′)

SKËNDERBEU (3-4-3): Ruçi; Frashëri, Dëumfour, Vitija; Vrapi, Mara, Pecani, Vangjeli; Pusi, Mensah, Berisha. Trajner: Gentian Lici.

LAÇI (4-3-3): Dajsinani; Ziko, Malota, Velkoski, Roganovic; Qato, Turkaj, Spahiu; Akinyemi, Guindo, Zulfiji. Trajner: Shpëtim Duro.

42′ – Zhbllokohet takimi në Korçë. Belajdi Pusi, pasi lëviz bukur në zonë, befason miqtë duke e dërguar topin në rrjetë.

38′ – Spahiu godet traversën nga distanca ne zhvillimet e një goditjeje dënimi.

35′ – Elvi Berisha godet nga jashtë zonës, devijon me vështirësi Dajsinani.

27′ – Spahiu provon të befasojë portierin e Skënderbeut, por nuk ka shënjestrën e duhur.

Kastrioti-Teuta: 0-0

KASTRIOTI (4-2-3-1): Vata; Rami, A. Selmani, Dida, Neziri; Karakaçi, Okebukwu; S. Selmani, Hasani, Hajderaj; Ajazi. Trajner: Emiliano Çela.

TEUTA (4-4-2): Qirko; Kotobelli, Ivanovic, Jazxhi, Idrizaj; Peposhi, Aleksi, Beqja, E. Vila; Hebaj, Daci. Trajner: Renato Arapi.

52′ – Ledio Beqaj shkarkon të djathtën nga një distancë e largët, Vata e çon mbi tra.

25′ – Panik në zonën e Kastriotit, vendësit largojnë me vështirësi rrezikun.

9′ – Okebukwu provon të befasojë Qirkon e Teutës me një goditje të befasishme nga jashtë zonës, mbi tra.

1′- Nis ndeshja në Kamëz.