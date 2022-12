VIDEO/ Në Katar “kërcehet tango”, Argjentina shpallet kampione bote

Katari “kërcen tango” me Argjentinën që ia del të triumfojë 4-2 me penallti ndaj Francës, pas 120 minutash dramatike në “Lusail Stadium”, të cilat u mbyllën në barazim 3-3.

Lionel Messi ishte padyshim protagonist për bardhekaltrit, duke shënuar dy gola në finalen e madhe, ndërsa te “gjelat” u pa vetëm Kylian Mbappe, që me tripletën e tij ia doli të çojë Francën deri te penalltitë, por aty u shfaq specialisti i tyre, Emiliano Martinez, që priti goditjen e Coman dhe diktoi rrugëtimin e Kupës së Botës.

Me entuziazmin dhe dëshirën për të çuar në Buenos Aires këtë Kupë Bote, Argjentina e nisi ndeshjen në mënyrë perfekte, duke kontrolluar lojën, mbajtur topin dhe krijuar raste shënimi, falë edhe një gjetjeje taktike të Lionel Scalonit.

Ky i fundit kishte aktivizuar Di Marian si sulmues i krahut të majtë, duke shfrytëzuar faktin që Deschamps luante me Kounde, një mbrojtës qendre, i sakrifikuar në krah dhe pikërisht veterani argjentinas frymëzonte me shpërthimet e tij.

Kështu ndodhi në minutën e 22-të, kur Di Maria hyri në zonë dhe u ndal nga Dembele me faull, duke fitur penallti. Nga pika e bardhë shkoi Lionel Messi, që ekzekutoi saktë dhe u dha avantazhin bardhekaltërve, duke shënuar kështu edhe golin e 12 personal në një Kupë Bote.

Vetëm pak minuta më vonë, në të 36-ën, Argjentina zbriti me një kundërsulm perfekt, duke shkuar në zonën franceze, aty ku Di Maria shënoi edhe golin e dytë me një qetësi dhe saktësi për t’u admiruar.

Franca “ishte në gjumë” dhe nuk u zgjua as në të 41-tën kur Deschamps largoi nga fusha Dembele e Giroud, por sfida mori një tjetër kthesë, atëherë kur dukej se edhe “gjelat” po dorëzoheshin dhe po pranonin fatin e finales.

Një gabim i Otamendit i dha mundësinë Kolo Muanit të marrë topin dhe të niset i vetëm në zonë, teksa mbrojtësi veteran i bëri faull nga mbrapa, duke shkaktuar penallti, të cilën e ktheu në gol Kylian Mbappe, deri atëherë në hije totalisht.

Kaq mjaftoi që të zgjohej edhe numri 10 i Francës, i cili vetëm dy minuta më vonë, shënoi një gol fantastik me një kthesë të bukur brenda zonës, duke rikthyer baraspeshën. Minutat e fundit ishin të mbushura me raste për të dy skuadrat, por koha e rregullt u mbyll në barazim 2-2 dhe skuadrat iu drejtuan kohës shtesë.

Me 4 zëvendësime në dispozicion, Lionel Scaloni bëri sërish diferencën nga pankina, duke freksuar ekipin, teksa pikërisht Lautaro Martinez shpërdoroi dy raste në minutat 105’ dhe 106’.

Por në të 108-ën, sulmuesi i Interit korrigjoi shënjestrën, duke goditur fort portën e Lloris dhe topi i kthyer shkon në këmbët e Messit, që e ka të lehtë ta dërgojë në rrjetë, duke rikthyer avantazhin e Argjentinës.

Megjithatë në të 118-ën ka sërish penallti për Francën, dhe sërish Mbappe rikthen baraspeshën, duke dërguar sfidën te penalltitë, të cilat do të vendosnin edhe kampionin e botës.

Pikërisht këtu ishte Emiliano Martinez që priti penalltinë e Comn, duke dekurajuar francezët, ndërsa më pas Tchouameni gjuajti jashtë, duke i dhënë mundësi Argjentinës të triumfojë 4-2 dhe të shpallet kampione bote për të tretën herë në histori.

Argjentinë – Francë 3-3 (Messi 23′ pen., 108′, Di Maria 36’/ Mbappe 80′ pen., 82′, 118′ pen.)

4-2 me penallti

123′ – E pabesueshme çfarë humbet Mouani, bën mrekulli portieri Martinez.

119′ – Moment i vështirë tek Argjentina, topi shkon ngjitur me shtyllën.

118′ – Gooooool. Tjetër penallti dhe Mbappe nuk gabon sërish, duke rikthyer edhe njëherë baraspeshën. Finale dramatike. 3-3 në “Lusail Stadium”, 4 minuta para fundit.

108’ – Goooooool. Lionel Messi shënon golin e tretë për Argjentinën, pas një aksioni mjaft të mirë me protagonist Lautaron.

106’ – Tjetër vertikalizim për Lautaron, që i vetëm me portierin gjuan jashtë kuadratit. Dy raste për një minutë për sulmuesin, që shpërdoron mundësinë për të nisur festën.

105’ – Rast i artë për Lautaron, që gjuan i vetëm me portierin, por ndërhyn Konate dhe i ndal rrugën topit.

97′ – Messi provon nga distanca, por Loris i mohon golin me një super pritje, duke çuar ndeshjen në shtesë…

82’ – Finale e çmendur në “Lusail”, me Mbappe që shënon golin e dytë dhe rikthen baraspeshën. Dy gola në 2 minuta për yllin francez, që barazon gjithçka.

80’ – Gooooool. Rihapet finalja e Botërorit, me Kylian Mbappe që ekzekuton saktë nëj penallti dhe rikthen në lojë Francën. Kolo Muani i rrëmbeu një top Otamendit dhe u nis i vetëm me portën, por veterani argjentinas e ndal me faull.

49’ – Pjesa e dytë starton me një tjetër rast për Argjentinën, që del rrezikshëm dhe provon me De Paul, por goditja e mesfushorit pritet pa problem nga Lloris.

41’ – Deschamps humb durimin me të tijtë dhe largon nga fusha dyshen Giroud-Dembele, për të aktivizuar Thuram dhe Kolo Muanin.

36’ – Gooooool. Kundërsulm vrastar i Argjentinës, që me disa pasime, mbërrin në portën e Lloris, aty ku Di Maria shënon me lehtësi golin e dytë.

23’ – Goooooool Lionel Messi zhbllokon finalen, duke ekzekutuar në mënyrë perfekte një penallti dhe dërguar topin në rrjetën e portës së Lloris. Ishte Di Maria ai që hyr i në zonë dhe u pengua nga Dembele, teksa për arbitrin nuk kishte dyshime, penallti e konfirmuar edhe nga VAR.

17’ – Zbritje mjaft e mirë e Argjentinës me Molinën që gjen Di Marian në zonë, por goditja e sulmuesit është për t’u harruar.

5′ – Mac Allister jep shkëndijën e parë të finales, me një goditje nga distanca, që pritet pa problem nga Lloris…

– Starton finalja e madhe e Kupës së Botës me Francën që nis topin e parë…

Trajnerët Lionel Scaloni dhe Didier Deschamps zbulojnë edhe kartat teksa në fushë për Argjentinën rikthehet Angel Di Maria. Është anësori i Juventus surpriza e madhe në formacionin e albicelesteve duke qenë se Di Maria prej kohësh ishte me probleme fizike. Ndërkohë, nuk ndryshon pjesa tjetër e lojtarëve me Otamendin dhe Romeron që konfirmohen në qendër të mbrojtjes, po ashtu edhe Fernandez me Mac Allister në fushë ndërsa në sulm Alvarez dhe sigurisht Messi.

Nga ana tjetër, Franca luan me formacionin e zakonshëm teksa Upamecano është preferuar në vend të Konate në qendër të mbrojtjes ndërsa në mesfushë Rabiot ka hedhur pas krahëve gripin dhe rikthehet titullar. Ndërkohë, në fushë është Giroud pavarësisht një goditje të marrë në gju, ndërsa Griezmann, Dembele dhe Mbappe janë në mbështetje të sulmuesit veteran.

Formacioni zyrtar: