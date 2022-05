VIDEO/ Në Roterdam nuk e përjetojmë mirë rezultatin e Tiranës, trazira dhe përleshje me policinë

Feyenoord doli i mposhtur pas 90 minutave në stadiumin Air Albania, teksa holandezët humbën me rezultatin 1-0 ndaj Romës pas një goli të shënuar nga Nicolo Zaniolo në minutën e 32-të. Një finale që dhemb për Feyenoord teksa tifozët holandezë ishin përgatitur për të fituar, ndërsa në Roterdam nuk e kanë përjetuar aspak mirë rezultatin që ka prodhuar fusha në Tiranë.

Nga pamjet që raportojnë mediat holandeze, tifozët kanë krijuar trazira duke thyer me gurë vitrinat e dyqaneve teksa policia ka zbritur në terren dhe është detyruar të përdori edhe forcën për të rivendosur rendin.

Nga ana tjetër, e rëndësishme është se në Tiranë situatë me tifozët holandezë është e qetë dhe nuk ka pasur përplasje pas mbylljes së ndeshjes dhe mesa duket masat e forcave të rendit kanë funksionuar më së miri.

Het lijkt toch wat onrustig te worden in #Rotterdam. Overzicht is lastig in dit soort situaties, maar het waterkanon dat al klaar stond wordt het centrum binnen gereden. Veel zwaar vuurwerk ook en een stuk of tien paarden renden net in volle vaart over het Hofplein. pic.twitter.com/k9cmPg7Yhq

— Job van der Plicht (@jvdplicht) May 25, 2022