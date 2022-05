VIDEO/ Nis derbi në “Selman Stërmasi”, Dinamo sfidon Tiranën

Dinamo do të presë Tiranën në “Selman Stërmasi” për derbin e fundit të këtij sezoni në Abissnet Superiore, në sfidën që do të nisë në orën 17:00 dhe do mund ta ndiqni në “Super Sport 1”.

Në këtë moment të sezonit të dyja këto skuadra duket se luajnë për procedurë me “blutë” që tashmë kanë rënë nga kategoria dhe “bardheblutë” që e kanë siguruar titullin kampion.

Aktualisht trajnerët Vanoli dhe Shehi kanë zgjedhur formacionet me të cilët do të luajnë në këtë ndeshje.

Formacionet zyrtare:

Dinamo: Harizaj, Malikji, Miha, Imami, Samake, Siljanovski, Sidibe, Demiri, Ibraimi, Reginaldo, Haxhiu

Trajneri: Rodolfo Vanoli

Tirana: Lika, Nuriu, Behiratche, Najdovski, Përgjoni, Hoti, Limaj, Totre, Gjumsi, Seferi, Xhixha

Trajneri: Orges Shehi