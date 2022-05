VIDEO/ Një meksikan shkruan historinë në Montecarlo! Frikë për Schumacher, tërbohet Leclerc

Edicioni i 68-të i Çmimit të Madh në Montecarlo dhuroi gjithçka: nga fitorja e parë sezonale për meksikanin Sergio Perez, aksidenti i frikshëm i Mick Schumacher dhe tërbimi i Charles Leclerc me drejtuesit e Ferrarit.

