VIDEO/ Një penallti në lëvizje, mesfushori shqiptar i pandalshëm në Rumuni

Enriko Papa ka gjetur rrugën e rrjetës në ndeshjen e Botosanit ndaj Academica Clinceli, teksa skuadra e mesfushorit shqiptar triumfoi me rezultatin e pastër 2-0. Ish-futbollisti i Tiranës në Superiore realizoi golin e parë të takimit në minutën e shtatë, teksa me një goditje preçize në zonë nuk i dha mundësi reagimi portierit kundërshtar.

Ky ishte realizimi numër tre për Papën në këtë sezon në elitën rumune, ndërsa 28-vjeçari konfirmohet gjithnjë e më shumë një lider i Botosanit, por edhe një nga më të spikaturit në elitën e Rumanisë.

Jo më kot, drejtuesit e klubit rumun nuk e lejuan në merkaton dimërore të kalonte te gjigandët e Steauas së Bukureshtit pavarësisht se këta të fundit ofruan një shumë të majme për Botosanin. Megjithatë, nëse Papa vazhdon me këtë ritëm, atëherë mundësia për të kaluar në një nivel më të lartë do të jetë sërish reale. Sakaq, Botosani i Papës, por edhe Realdo Filit, pas këtij triumfi renditet në vendin e tretë me 44 pikë.