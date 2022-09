VIDEO/ Një shqiptar ndëshkon Bayernin në derbin bavarez

Një shqiptar ndëshkon bayernin e Mynihut. Sulmuesi Mërgim Berisha ka shënuar golin e avantazhit për Augsburgun, në minutën e 58’ të derbit bavarez, pas një aksioni mjaft të bukur, ku mbeti i lirë pranë pikës së penalltisë dhe mposhti Neuer.

Mërgim Berisha iu bashkua Augsburgut në merkaton e janarit të vitit të kaluar dhe këtë sezon po bën mjaft mirë, teksa edhe fundjavën e kaluar u bë protagonist me një asist në golin e fitores së skuadrës së tij.

Sulmuesi ka luajtur me Gjermaninë U21, ndërsa tani nuk e ka ndarë mendjen ende se për cilën përfaqësuese do të luajë, megjithatë gjasat janë që presë sërish “panzerat”, me shpresën që falë formës së mirë, do të marrë një ftesë.