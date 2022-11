VIDEO/ Nuk ka fitues në SHBA-Uells, skuadrat ndajnë pikët

Nuk ka fitues në ndeshjen e dytë të grupit B, atë midis SHBA dhe Uells, me sfidën që u mbyll në barazim 1-1.

Një sfidë e vakët në raste dhe dëshira e të dyja skuadrave për të bërë mirë nuk mjaftoi, kjo pasi si amerikanët ashtu edhe Uellsi vuajtën mungesën e saktësisë përpara portave respektive.

Pjesa e parë foli më shumë për amerikanët të cilët krijuan volum loje dhe kaluan në avantazh në minutën e 36-të me Weah, i cili shfrytëzoi në maksimum pasimin e Pulisic, me këtë të fundit që dhuroi një asist me shumë vizion.

1-0 dhe kështu u mbyll pjesa e parë, ndërkohë në fraksionin e dytë, pak gjëra ndryshuan, por të besuarit e Berhalter nuk ia dolën të dyfishonin rezultatin.

Kur gjithçka po shkonte shumë mirë për amerikanët, Uellsi fitoi një penallti në minutën e 81-të dhe te pika e bardhë u prezantua Gareth Bale, i cili nuk gaboi duke barazuar rezultatin.

Ishte pikërisht goli i ishit të Real Madrid që i dha tjetër ritëm takimit dhe jo vetëm, pasi uellsianët i shkuan pranë përmbysjes me Johnson, por ky i fundit u ndal nga Turner.

Në fund asgjë nuk ndryshoi dhe sfida u mbyll në barazim duke lënë të hapur gjithçka përsa i përket kualifikimit.

Në grupin B kryeson Anglia me 3 pikë, ndërsa SHBA dhe Uells me 1 pikë dhe mbyll Irani me 0 pikë.

Kupa e Botës Katar 2022

SHBA-Uells (1-1)

82′-Bale merr përsipër ekzekutimin e penalltisë dhe e dërgon topin në rrjetë, duke i dhuruar barazimin Uellsit.

80′-Pas një ndërhyrje të gabuar nga Zimmerman ndaj Bale, Uellsi fiton penallti.

36’- SHBA kalon në avantazh. Amerikanët dominuan, krijuan dhe tani gjejnë rrugën e rrjetës me sulmuesin e Weah, i cili shfrytëzoi në maksimum pasimin e Pulisic.

09′-SHBA-të “flirtojnë” me golin, por ndalen nga Hennessey.

Formacionet zyrtare: