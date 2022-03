VIDEO/ Nuk ka “krisma” kuqezi në “Air Albania”, paqe mes Shqipërisë dhe Gjeorgjisë

Mbyllet pa fitues miqësorja Shqipëri-Gjeorgji. Kuqezinjtë zhvilluan një ndeshje me ritëm të mirë në “Air Albania”, krijuan disa raste të rrezikshme, por goli nuk erdhi përballë një kundërshtari të fortë në prapavijë, që regjistroi rezultatin e pestë radhazi pozitiv.

Edi Reja bëri gjashtë ndryshime në formacion krahasuar me Spanjën. Rey Manaj përkrah Armando Brojës në sulm, sfida e parë si titullar për Kristjan Asllanin, teksa e nisën nga minuta e parë Thomas Strakosha, Ylber Ramadani, Odise Roshi dhe Endri Çekiçi.

Ky i fundit pati mundësinë më të mirë në minutën e 38-të. Asist perfekt Berta Gjimshitit, mesfushori i Konyaspor shmangu bukur një mbrojtës kundërshtar, por gjuajtja pati potence dhe jo saktësi.

Më parë tentuan edhe Broja, Asllani dhe Roshi për ekipin tonë. Reja la Brojën në dhomat e zhveshjes në pushim dhe në fushë zbriti Sokol Cikalleshi. Minuta edhe për Giacomo Vrionin, por dy sulmuesit e future si zëvendësues nuk ia dolën të kthejnë në gola shanset e tyre.

Në fund provoi edhe Asllani, por grushtoi portieri Mamardashvili. Ekipi mik provoi reflekset e Strakoshës me një gjuajtje potente të Kvekveskiri (72’). Shqipëria tentoi golin në minutat e mbetura, por një gjë e tillë nuk ndodhi dhe takimi përfundoi në barazim 0-0.

Shqipëri-Gjeorgji 0-0

Kronika e ndeshjes:

79′ Insistojnë kuqezinjtë, por gjuajtja potente e Asllanit grushtohet nga portieri i Gjeorgjisë.

72′ Gjuajtja e parë në kuadrat për Gjeorgjinë. Kvekveskiri tenton nga larg, grushton Strakosha.

69′ Tension në fushë. Kvekveskiri i sulet trajnerit Reja, ndërhyjnë lojtarët kuqezi.

67′ Tjetër mundësi e mirë për ekipin kombëtar. Cikalleshi gjen bukur Giacomo Vrionin në zonë, goditja e sulmuesit të Tirolit kalon ngjitur me shtyllën.

65′ Dalje e bukur e kuqezinjve. Ramadani pason për Roshin, por gjuajtja e tij bllokohet nga një mbrojtës mik.

59′ Veprim shumë i bukur teknik i Cikalleshit, por sulmuesi i Konyaspor tregohet egoist dhe tenton golin personal. Diagonalja kalon ngjitur me shtyllën.

57′ Vako sulmon qendrën, krijon hapësirë dhe tenton portën. Topi mbi traun e Strakoshës.

51′ Ndërhyrje e ashpër e Kvirkvelia ndaj Çekiçit, karton i verdhë për mbreojtësin gjeorgjian. Tenton Manaj, por topi plaset në murin vendas. Kuqezinjtë pretendojnë për penallti pas vazhdimit të aksionit, arbitri vijon lojën.

42′ Reagon Gjeorgjia me një kundërsulm të shpejtë. Davitashvili del i vetëm me Strakoshën, por godet keq.

38′ Rasti më i rrezikshëm i ndeshjes! Pasim fantastik i Gjimshitit për Çekiçin, mesfushori i Konyaspor lëviz bukur në zonë, por gjuajtja potente përfundon mbi tra. Shans i artë për golin e avantazhit.

35′ Krosim i Çekiçit, Broja fiton duelin ajror me mbrojtësit kundërshtar, por gjuajtja është e pasaktë.

30′ I verdhë edhe për miqtë. Odise Roshi i merr kohën Chabradze, ky i fundit ndërhyn keq dhe kërkon falje.

29′ Kartoni i parë i verdhë. Endri Çekiçi frenon në mënyrë të parregullt një aksion të Gjeorgjisë dhe ndëshkohet nga arbitri malazez.

26′ Aksioni i parë i rrezikshëm i ekipit kundërshtar. Tsitaishvili niset bukur nga krahu i majtë dhe futet në zonën tonë, ndërhyrja e saktë e Roshit eviton rrezikun.

17′ Odise Roshi lëviz bukur në krahun e djathtë, shmang një kundërshtar, por gjuajtja është qendrore. Pret pa probleme Mamardashvili.

9′ Veprim i bukur i Kristjan Asllanit. 19-vjeçari i shmanget bukur dy kundërshtarëve, por gjuajtja e tij devijohet.

8′ Aksion i gjatë i Shqipërisë. Çekiçi gjen Roshin në zonë, më pas një inkursion i Brojës. Kuqezinjtë aktivë.

Fillon ndeshja në “Air Albania”. Shqipëria në kërkim të fitores përballë Gjeorgjisë.

Shqipëria pret në Air Albania Gjeorgjinë në testin e dytë miqësor pas atij me Spanjën në transfertë. Tekniku Edy Reja ka përzgjedhur edhe lojtarët titullarë teksa ka disa ndryshime nga sfida me iberikasit. Kështu, mes shtyllave rikthehet Thomas Strakosha, ndërsa nuk ndryshon mbrojtja me Kumbullën, Ismajlin dhe Gjimshitin.

Reparti i mesfushës është edhe ai që pëson më shumë ndryshime, ndërsa nga minuta e parë e nisin Endri Çekiçi, Kristjan Asllani, Odise Roshi dhe Ylber Ramadani teksa konfirmohet Elseid Hysaj që mban edhe shiritin e kapitenit. Në sulm, i besohet sërish yllit Armando Broja i cili shoqërohet këtë herë nga Rey Manaj.

Formacionet zyrtare:

Shqipëria (3-5-2): Strakosha, Ismajli, Kumbulla, Gjimshiti, Roshi, Çekiçi, Asllani, Ramadani, Hysaj, Broja, Manaj

Trajner: Edy Reja

Gjeorgjia: Mamardashvili, Tsitaishvili, Dvali, Kashia, Chabradze, Davitashvili, Aburjania, Kvekveksiri, Kvirkvelia, Volkovi, Vako

Trajner: Willy Sagnol