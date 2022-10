VIDEO/ Nunez shpërdoron me portën e boshatisur, në Angli nuk iu besojnë syve

Liverpool fitoi me shifrat 0-3 në transfertë ndaj Ajax, teksa The Reds gjetën shërim në Europë duke qenë se në kampionat të besuarit e trajnerit Jurgen Klopp nuk kanë vazhdimësinë e duhur. Një nga autorët e golave ishte edhe Darwin Nunez, mirëpo uruguajani nuk ka për ta festuar i qetë realizimin numër dy në Champions League pasi në minutën e 44-të, shpërdoroi një rast flagrant me portën të gjithën në dispozicion.

Sulmuesi u shërbye nga Firmino por vetëm pak metra larg portës së zbrazur dhe pa shqetësimin e kundërshtarëve, shënjestroi shtyllën. Në Angli ky rast është diksutuar gjerësisht ndërsa ish-lojtari i Liverpool, Peter Crouch theksoi se nuk mund ta shpjegojë si Nunez e humbi një mundësi të tillë.